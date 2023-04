Avis aux médias - Réunion du Comité municipal sur l'itinérance à Québec





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Les membres du Comité municipal sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) participeront à une rencontre de travail le 6 avril prochain. Celle-ci se tiendra à Lauberivière, un refuge multiservice pour personnes en situation d'itinérance basé à Québec.

Le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, le président du comité et maire de Québec, monsieur Bruno Marchand, et les élues et élus présents, participeront à une mêlée de presse après la réunion.

Quoi : Mêlée de presse en marge de la réunion du Comité municipal sur l'itinérance de l'UMQ

Date : 6 avril 2023

Heure : 14 h 15 - 14 h 30

Lieu : Refuge multiservice Lauberivière

485, rue du Pont

Québec

