ViaBTC améliore la technologie de bassin de minage et présente des produits et services novateurs





HONG KONG, le 5 avril 2023 /CNW/ - L'équipe de R-D de ViaBTC a récemment mis à niveau l'architecture sous-jacente du bassin de minage, optimisé la transmission de blocs de radiodiffusion et introduit des produits et services innovants tels que « Auto Conversion/Withdrawal » et « Crypto Loans ». ViaBTC fournit des statistiques de minage transparentes et un « avertissement de taux de hachage » pour assurer une expérience de minage sans accrocs à ses utilisateurs.

Discrète et pragmatique, ViaBTC jette des bases solides et réalise des progrès constants

Dès l'année qui a suivi sa fondation, ViaBTC a vu son taux de hachage BTC faire son entrée dans les cinq premières positions au monde et a ainsi réussi à gagner la confiance et la faveur d'innombrables mineurs. Cependant, ViaBTC ne s'est pas reposé sur ses lauriers; elle a plutôt focalisé sur l'amélioration continue de l'expérience utilisateur et le perfectionnement de ses produits. Ce dévouement à l'excellence a porté ses fruits : de multiples bassins de minage soutenant des cryptomonnaies courantes comme LTC, DASH et ZEC ont été successivement mis en service. Aujourd'hui, ViaBTC fournit des services de minage pour 15 cryptomonnaies différentes; sa production minière cumulative totalise des dizaines de milliards de dollars.

Grâce à sa rigueur et à son professionnalisme, ViaBTC mise sur sa grande force technique pour garantir des bénéfices de minage plus stables

Seule une excellente équipe peut faire progresser l'entreprise. Convaincue que « l'équipe est le premier produit de l'entreprise », ViaBTC voit son équipe comme son plus important facteur de compétitivité et son produit le plus central. En recrutant constamment des talents, ViaBTC a bâti une solide équipe professionnelle mondiale. Les membres de l'équipe travaillaient dans des sociétés Internet et financières bien connues dans le monde entier; plus de 60 % d'entre eux travaillaient dans le domaine de la R&D. Il est juste de dire que ViaBTC est une entreprise axée sur la technologie.

Haipo Yang, la force motrice de ViaBTC, met énormément l'accent sur les aspects techniques des bassins de minage. En tant que dirigeant ayant une formation technique, il comprend l'importance d'une solide équipe de R-D et établit des normes élevées pour les membres de son équipe. Yang insiste pour que le code soit rigoureusement révisé et veille à ce que chaque détail, y compris les espaces, le nom des variables et la conception de l'architecture, soit soigneusement pris en compte. Pour cette raison, ViaBTC a maintenu un dossier technique impeccable au cours des sept dernières années, avec le plus faible taux de blocs orphelins du réseau, offrant aux mineurs des profits stables et fiables. Cette excellence technique a permis à ViaBTC de dépasser ses pairs en termes de profits de minage.

Totalement engagée, ViaBTC « rend le monde meilleur grâce à la chaîne de blocs »

ViaBTC, un acteur stable et fiable de l'industrie très concurrentielle de la cryptomonnaie, n'a cessé de croître depuis sa création en 2016. La priorité de l'entreprise est la stabilité; elle comprend l'importance de permettre aux utilisateurs de miner des blocs.

Aujourd'hui, grâce à ses technologies professionnelles et à ses produits de haute qualité, ViaBTC est passée d'un bassin de minage avec une seule entreprise à un écosystème global, desservant plus de 4 millions d'utilisateurs de plus de 200 pays et régions du monde. Ses activités, qui incluent ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CSC, ViaWallet et ViaBTC Capital, sont toutes des infrastructures indispensables de la chaîne de blocs. Dans l'avenir, ViaBTC maintiendra son engagement à devenir une « passerelle cryptomonétaire » pour un plus grand nombre d'utilisateurs et, grâce à la chaîne de blocs, rendra le monde meilleur. Il ne s'agit pas seulement d'un engagement de ViaBTC c'est aussi sa mission.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2047649/image_5019524_49493690.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2047650/image_5019524_49494045.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2047651/1.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 09:41 et diffusé par :