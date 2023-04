Le nouveau rapport de durabilité 2022 d'Assent présente les progrès réalisés en matière de durabilité profonde





Assent Inc. (Assent), un chef de file de la gestion de la durabilité de la supply chain, a publié son rapport annuel de durabilité, qui résume les derniers faits saillants de sa performance économique, environnementale et sociale (ESG). Intitulé « Assent's Journey to Deep Sustainability: Charting the Course Internally & Externally », le rapport 2022 présente les progrès d'Assent dans l'achèvement de son programme ESG pour atteindre une durabilité profonde.

En 2022, Assent a réalisé des progrès et renforcé ses engagements ESG pour répondre aux nouvelles demandes sectorielles pour plus de transparence et de responsabilité. Plus important encore, la société est devenue la seule société de logiciels nord-américaine à détenir à la fois la certification B Corp et le « statut avancé » auprès du Pacte mondial des Nations Unies.

Au cours de la dernière année, Assent a fourni des performances ESG exemplaires, alors que la société continue de guider les manufacturiers dans leurs parcours vers une durabilité profonde dans l'ensemble de leurs supply chains. Les domaines prioritaires comprenaient la gouvernance, l'impact environnemental, la DE&I et les pratiques d'emploi. La société a également renforcé la confidentialité et la sécurité des données, l'expérience client et a continué à innover en fournissant une solution ESG complète pour les manufacturiers.

Assent a également identifié les sujets de durabilité les plus importants de la société et mis en place une nouvelle gouvernance ESG pour superviser les progrès dans ces domaines. Cela incluait la création d'un nouveau comité exécutif de durabilité pour créer l'appropriation et la responsabilisation au niveau de la direction pour les impacts d'Assent en termes de durabilité. Assent a également créé un nouveau poste, celui de gestionnaire du programme de durabilité d'entreprise pour mettre en oeuvre et suivre les actions et les progrès de la société pour ses objectifs et cibles de programme ESG, qui seront fixés en 2023.

Comme beaucoup de clients manufacturiers complexes avec lesquels Assent travaille, la majorité des impacts climatiques de la société se situent dans la supply chain, et non dans ses opérations directes. Assent a fait des progrès sur ce front en élargissant la collecte et le reporting des données afin d'inclure les émissions de Scope 1, 2 et 3. Cet accès élargi aux données sur l'impact climatique permettra à Assent de suivre et de mesurer la variation en glissement annuel à partir de 2023.

« L'objectif d'Assent est de rendre possible une durabilité profonde pour les manufacturiers complexes et leurs supply chains mondiales, et ce rapport témoigne de notre engagement à les accompagner », déclare Andrew Waitman, chef de la direction d'Assent. « En 2022, nous avons publié notre solution ESG de bout en bout pour aider plus de 750 manufacturiers à respecter et à dépasser des normes et réglementations ESG en constante évolution. Alors que nous les soutenons dans leur propre voie vers une durabilité profonde, nous donnons également l'exemple en améliorant sans relâche nos propres performances ESG. Nous sommes fiers des progrès réalisés en 2022 et nous nous réjouissons à l'idée de fixer nos prochains objectifs ESG en 2023. »

Faits saillants du rapport de durabilité 2022 d'Assent :

Obtention de certifications d'impact sans précédent : la société est devenue la première société de logiciels nord-américaine à obtenir à la fois la certification B Corp et le « statut avancé » auprès du Pacte mondial des Nations Unies, signifiant que la société répond aux normes les plus élevées en matière d'impact social et environnemental.

: la société est devenue la première société de logiciels nord-américaine à obtenir à la fois la certification B Corp et le « statut avancé » auprès du Pacte mondial des Nations Unies, signifiant que la société répond aux normes les plus élevées en matière d'impact social et environnemental. Fourniture d'une innovation de produits inégalée dans le secteur : première solution ESG complète qui fournit aux manufacturiers des informations plus approfondies sur la supply chain et la possibilité de déclarer l'impact climatique, la traite et l'esclavage des êtres humains, les droits du travail, la diversité et l'inclusion, les droits de l'homme et plus encore.

: première solution ESG complète qui fournit aux manufacturiers des informations plus approfondies sur la supply chain et la possibilité de déclarer l'impact climatique, la traite et l'esclavage des êtres humains, les droits du travail, la diversité et l'inclusion, les droits de l'homme et plus encore. Renforcement de la gestion des émissions de gaz à effet de serre de la supply chain : déclare pour la toute première fois les émissions de Scope 1, 2 et 3 pour suivre et gérer de manière transparente les impacts climatiques d'Assent dans un milieu de travail mondial hybride.

: déclare pour la toute première fois les émissions de Scope 1, 2 et 3 pour suivre et gérer de manière transparente les impacts climatiques d'Assent dans un milieu de travail mondial hybride. Diversité, équité et inclusion accrues : en se basant sur les canaux de feedback des employés, nous avons continué d'élargir les programmes de bien-être et de récompenses, y compris un programme extrêmement flexible de remboursement des activités de bien-être et un programme mondial de congé parental avec supplément de salaire annuel pendant 12 semaines, ouvert à tous les parents.

« En 2022, nous avons identifié nos sujets les plus importants et créé de nouveaux niveaux de responsabilisation pour nos impacts sur la durabilité grâce à notre nouveau comité exécutif de durabilité », déclare Sarah Carpenter, directrice de la responsabilité d'entreprise chez Assent. « Notre engagement envers l'ESG est intégré à notre organisation comme jamais auparavant et nos nouvelles solutions et notre expertise en matière de réglementation sont conçues pour aider les manufacturiers à faire de même, en toute confiance. »

Retrouvez le rapport de durabilité 2022 d'Assent ici.

À propos d'Assent Inc.

Assent est la solution de gestion de la durabilité de la supply chain destinée à aider les manufacturiers complexes à proposer des produits responsables au monde entier. Parce que les supply chains n'ont jamais été élaborées en tenant compte de la durabilité, Assent va plus en profondeur : au-delà des fournisseurs de pièces, jusqu'aux pièces de pièces et plus loin encore, pour cartographier l'ensemble du génome de la fabrication complexe. Façonné par des experts en réglementation, des clients et des fournisseurs, Assent est le fondement de la durabilité multisectorielle. Basée à Ottawa, au Canada, Assent emploie plus de 1 000 personnes au service de ses clients dans le monde entier. Assent révèle ce qui se cache, valide ce qui est bon et permet d'éliminer les mauvaises surprises afin que les entreprises de fabrication complexes et aux idées novatrices du monde entier puissent devenir plus durables. Pour en savoir plus sur la durabilité en profondeur, de la conformité des produits à l'ESG, rendez-vous sur assent.com et rejoignez-nous sur Assent Careers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 09:15 et diffusé par :