Aircall intègre l'Intelligence Artificielle au service de la croissance des PME





Prenant appui sur des technologies d'IA de pointe, Aircall a développé sa propre vision de l'IA pour créer une solution sur mesure pour les PME, permettant à leurs équipes de vente et de support de mieux comprendre les besoins clients et de gagner en temps, en performance et en productivité.

Une intégration de l'IA utile au quotidien des entreprises

La transcription automatisée d'Aircall traite une minute d'audio en neuf secondes et se synchronise avec les outils CRM existants, assurant ainsi un lien direct avec les enregistrements et les transcriptions des conversations de tous les dossiers en cours. Au-delà de l'optimisation des performances commerciales, ces fonctionnalités fortifient les performances des équipes de support - avec un gain de temps considérable - et aident les entreprises à maintenir les plus hauts standards de la relation client.

Dans un contexte de fort turn-over, l'intégration de l'IA facilite et accélère tant l'évolution que l'intégration des équipes, avec le partage automatique, par exemple, des conversations clients les plus impactantes ou emblématiques.

Si elles sont disponibles pour les appels et les messages vocaux en anglais, français, d'autres langues seront disponibles à l'avenir, en fonction de la demande.

Un véritable partenaire de croissance pour les PME

Au quotidien, la transcription automatisée des appels et des messages vocaux permettra aux équipes de vente et de support d'obtenir et d'analyser plus facilement les informations clés. Alors que les professionnels de la relation client opèrent entre pression et complexité, ces fonctionnalités d'IA seront un outil au service de leur bien-être au travail, de leur efficacité, de leur productivité mais aussi de leur compréhension et de leur connaissance des clients finaux.

Ces fonctionnalités aideront également les managers à mieux suivre la performance de leurs équipes, leur venir en soutien le cas échéant ou encore identifier et créer les outils adéquats de formation et d'accompagnement.

Pour des entreprises qui cherchent à améliorer leurs performances, à fonder leurs décisions sur des données fiables et concrètes et à optimiser leur écosystème SaaS, Aircall permet désormais aux entreprises de réduire leurs coûts de fonctionnement. Elles n'auront, par exemple, plus besoin de faire appel à des fournisseurs technologiques externes supplémentaires.

Cette intégration a pour vocation de renforcer la connexion humaine de manière responsable et éthique.

Aircall lance ces fonctionnalités d'IA à un moment clé de transformation du marché et s'inscrit encore plus fortement comme le partenaire incontournable de la croissance des PME.

Une nouvelle ère pour l'expérience client

Selon une étude de Salesforce, 66 % des consommateurs attendent des entreprises qu'elles comprennent leurs besoins et attentes. La transcription des appels téléphoniques et des messages vocaux est ainsi l'une des étapes les plus stratégiques pour les équipes de vente et de support. En effet, elles en retirent des informations clés qu'elles analysent et qui améliorent significativement leur compréhension client. Lorsque cette étape est manuelle, elle est un frein majeur à leur productivité. C'est pour cela qu'Aircall déploie ces fonctionnalités de transcription, comme une première étape de sa vision long terme de l'IA.

Les fonctionnalités d'IA d'Aircall marquent un tournant dans le quotidien des équipes de vente et de support et quelles que soient leurs ambitions de développement.

Pierre-Baptiste Béchu, cofondateur d'Aircall et CTPO: "L'intelligence artificielle est en train de remodeler profondément le paysage du SaaS en améliorant l'expérience utilisateur, en optimisant l'efficacité des équipes et des processus, et en stimulant la croissance du chiffre d'affaires. Chez Aircall, nous croyons que cette technologie doit être accessible aux petites et moyennes entreprises tout autant qu'aux grandes. C'est pourquoi nos fonctionnalités d'IA sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients et renforcer leurs performances grâce à des conversations enrichies. Il ne s'agit pas d'une intelligence artificielle conçue pour remplacer la connexion humaine mais bien pour la renforcer et de manière responsable et éthique. Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités est la première étape de notre engagement à accompagner la mise en place de l'IA pour permettre à de nombreuses PME d'en bénéficier de manière effective. Je suis fier de ce que les équipes d'Aircall ont accompli pour continuer à être un partenaire de confiance des PME."

À propos d'Aircall

Aircall est une plateforme de téléphonie et de communication conçue pour les équipes de vente et de support des TPE et PME. Sa solution vocale entièrement basée sur le cloud est facile à utiliser, fiable et parfaitement intégrée à tous les CRM, outils commerciaux et conversationnels, tels que Salesforce, HubSpot, Intercom, Slack, Gong, et bien d'autres. Aircall se démarque par la qualité de son logiciel et l'expertise de ses équipes, qui aident les PME à augmenter leur productivité et à transformer la satisfaction des clients et des employés en moteurs de croissance. Aircall est présent à l'international et compte plus de 800 employés issus de 40 nationalités différentes, répartis dans 8 bureaux dans le monde entier : New York, Paris, Sydney, Berlin, Londres, Madrid, Sydney et Singapour. L'entreprise a été distinguée par Built In comme l'une des "Hybrid Best place to Work" , et figure au classement Deloitte Fast 500 des entreprises en forte croissance. Aircall a atteint le statut de centaure après avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents en 2022.

https://aircall.io/

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 09:05 et diffusé par :