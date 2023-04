Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française





QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - La CAQ refuse un mandat d'initiative de l'opposition officielle sur la maîtrise du français au collégial

« Après avoir caché pendant plus d'un an le rapport du comité d'expertes sur la maîtrise du français au collégial, la CAQ refuse maintenant d'en examiner les recommandations avec les parlementaires.

En effet, alors que notre mandat d'initiative visait à mieux comprendre les enjeux et constats abordés dans le rapport et d'en savoir plus sur les actions menées par le gouvernement, celui-ci a tout simplement refusé d'être saisi de notre demande.

Pourquoi ce manque de transparence? Pour dissimuler son inaction dans le dossier?

Il est temps que le gouvernement de la CAQ accepte de collaborer dans le meilleur intérêt de nos jeunes et de la maîtrise de notre langue commune. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française et députée de Bourassa-Sauvé

