Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ à Val-des-Sources





VAL-DES-SOURCES, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le député de Richmond, M. André Bachand, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 1 015 240 $ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) a été accordée à la Ville de Val-des-Sources pour des travaux de renouvellement de conduites.

Précisément, des conduites sous la 5e Avenue, entre la rue du Roi et le boulevard Morin, ainsi qu'en dessous de la rue Saint-Jean-Baptiste, entre les boulevards Morin et Olivier, seront renouvelées.

Répondant à l'une des priorités du gouvernement, ces travaux permettront à la Ville de Val-des-Sources d'optimiser sa gestion de l'eau.

Citations :

« Je sais que les travaux qu'on annonce sont essentiels pour la pérennité des services à la population de Val-des-Sources, et je me réjouis que notre gouvernement ait pu apporter une contribution importante. L'aide financière octroyée permettra d'améliorer les infrastructures d'eau de la ville, ce qui bénéficiera aux Valsourciennes et Valsourciens, ainsi qu'à l'environnement qui les entoure. »

André Bachand, député de Richmond

« Je suis très fière de la collaboration que nous entretenons en continu avec les municipalités pour la mise à niveau ou la construction d'infrastructures d'eau. C'est ainsi qu'on s'assure de la qualité et de la pérennité des conduites présentes partout sur notre territoire. La subvention annoncée pour Val-des-Sources démontre notre volonté de soutenir les municipalités dans leurs projets. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Grâce à l'aide du PRIMEAU, nous pourrons procéder à la réfection de certaines de nos conduites et de nos rues, ce qui aura un impact direct sur la qualité de vie dans notre milieu. Nous sommes reconnaissants d'obtenir cet appui, essentiel à la poursuite de nos objectifs, dont la mise à niveau optimale et sécuritaire de nos infrastructures. »

Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources

Fait saillant :

L'aide financière provient du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023 - 2033. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes :

