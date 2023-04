La fondation Hazelden Betty Ford et TELUS Santé s'associent pour élargir l'accès au traitement des troubles liés à la consommation de substances et aux soins en santé mentale





CENTER CITY, Minn. et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La fondation Hazelden Betty Ford et TELUS Santé ont le plaisir d'annoncer une collaboration visant à élargir l'accès au traitement des troubles liés à la consommation de substances aux États-Unis et au Canada.



La collaboration permettra d'intégrer à la plateforme AbilitiTCCi de TELUS Santé, actuellement utilisée par des entreprises, des établissements de soins de santé et des sociétés d'assurance, des programmes consacrés aux troubles liés à la consommation de substances. Ce programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet continuera d'offrir un soutien accessible en santé mentale. Il constituera désormais une « première étape » novatrice d'intervention précoce pour les troubles liés à la consommation d'alcool et autres substances, le rétablissement continu et le soutien à la famille.

« La fondation Hazelden Betty Ford est fière de s'associer à TELUS Santé et à sa gamme de technologies numériques de pointe en santé pour offrir des programmes fondés sur des données probantes à ses milliers de membres en Amérique du Nord », explique le Dr Joseph Lee, président et chef de la direction de la fondation Hazelden Betty Ford. Cet organisme à but non lucratif est le plus important à offrir des traitements pour la dépendance, des soins de santé mentale, des ressources de rétablissement et des services de prévention et d'éducation connexes aux États-Unis. « La mise en commun de cette expertise, jumelant la technologie de pointe de TELUS Santé et notre connaissance clinique fondée sur des données probantes, appuie notre mission visant à offrir à un plus grand nombre de personnes les ressources dont elles ont besoin pour vivre une vie saine et épanouie. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec TELUS Santé pour offrir aux patients et à leur famille des services et des solutions de santé numériques de premier ordre. »

La collaboration tombe à point. Selon les données publiées en janvier 2023 par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, plus de 46 millions de personnes aux États-Unis ? une personne sur sept ? âgées de 12 ans et plus souffrent d'un trouble lié à la consommation de substances. Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent aussi que la consommation excessive d'alcool cause plus de 140 000 décès aux États-Unis chaque année. En ce qui concerne les Canadiens, environ 21,6 % d'entre eux répondent aux critères d'un trouble de consommation de substances au cours de leur vie, l'alcool étant la cause de dépendance la plus courante.

« La dépendance est une maladie complexe, mais traitable. Cependant, la stigmatisation est un obstacle important à la prévention et au traitement. La collaboration avec la fondation Hazelden Betty Ford, un organisme de renommée mondiale et chef de file de l'industrie, démontre notre engagement à faire face à la crise de la toxicomanie qui sévit au Canada et aux États-Unis », a déclaré Paula Allen, directrice mondiale, Recherche et données sur les clients, TELUS Santé. « Comme les organisations, y compris leurs dirigeants, jouent un rôle de plus en plus proactif dans le soutien de la santé et du mieux-être de leurs clients et de leurs employés, il n'est pas surprenant que la plateforme AbilitiTCCi soit considérée par beaucoup comme un élément fondamental de leur offre de services. En effet, notre programme permet de traiter un éventail complet d'aspects de la santé mentale, y compris la dépendance ? de la prévention à l'intervention ? pour réduire l'absentéisme, améliorer la productivité et accélérer le rétablissement des employés. Les organisations qui investissent et s'adaptent aux besoins de leur clientèle en matière de santé mentale en récoltent les fruits. »

Ensemble, la fondation Hazelden Betty Ford et TELUS Santé atteindront les gens au moment et à l'endroit où ils ont besoin d'aide grâce à des solutions de nouvelle génération.

En bref :

Dans un rapport de la Commission de la santé mentale du Canada, la maladie mentale est à l'origine de 30 % des demandes d'indemnisation, mais de 70 % des coûts d'invalidité au Canada.

Selon Statistique Canada, 21,6 % des Canadiens répondront aux critères des troubles liés à la consommation de substances au cours de leur vie.

Selon l'enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé (NSDUH) menée en 2021 par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) du ministère américain de la Santé et des services sociaux, 46,3 millions d'Américains (16,5 % de la population) répondaient aux critères du DSM-5 pour un trouble lié à l'utilisation d'une substance.

En 2022, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la négligence des problèmes de santé mentale et d'abus de substances coûtait aux entreprises américaines environ 80 à 100 milliards de dollars chaque année et qu'à l'échelle mondiale, l'économie perdait environ 1 000 milliards de dollars chaque année en raison de la baisse de productivité due à la dépression et à l'anxiété.

À propos de la fondation Hazelden Betty Ford

S'appuyant sur la science, l'amour et la sagesse tirée des expériences vécues, la fondation Hazelden Betty Ford est une force de guérison et d'espoir pour les personnes, les familles et les communautés touchées par la toxicomanie et les troubles de santé mentale. En tant que fournisseur national à but non lucratif de soins de santé comportementale complets de premier ordre, la Fondation montre la voie en aidant la société à dépasser la stigmatisation et à vaincre la dépendance. Forte d'un héritage qui a commencé en 1949 et qui s'est poursuivi par la création du centre Betty Ford en 1982, la Fondation offre aujourd'hui des centres de traitement et des services de télésanté dans tout le pays et fait appel à un vaste réseau de collaborateurs en soins de santé. Le soutien caritatif et un désir d'innover lui permettent de réaliser des progrès constants en matière de soins, de recherche, de programmes et de services pour améliore le sort d'un plus grand nombre de personnes. En plus d'offrir des soins cliniques, Hazelden Betty Ford comprend une école d'études supérieures en toxicomanie, une maison d'édition, un centre de recherche, des programmes de formation professionnelle et médicale, des ressources de prévention en milieu scolaire et un programme spécialisé pour les enfants, avec un engagement constant pour la diversité, l'équité et l'inclusion dans toutes ses activités. Pour en savoir plus, consultez HazeldenBettyFord.org et Twitter .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Rendez-vous à telussante.com pour en savoir plus.

