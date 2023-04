WSP conclut un accord visant l'acquisition de la société australienne Calibre, renforçant sa position de chef de file en matière de services de développement durable tout au long du cycle de vie des actifs miniers





MONTRÉAL, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Calibre Professionals Services One Pty Ltd (« Calibre »). S'appuyant sur l'acquisition de Golder en 2021 et conformément aux objectifs du plan d'action stratégique 2022-2024 de la Société, l'opération permettra à WSP de renforcer sa position de chef de file en Australie et de soutenir les principaux clients miniers, actuellement sur la voie de la décarbonation de leurs activités et de leurs infrastructures.



Calibre est un fournisseur de services d'ingénierie de premier plan tout au long du cycle de vie des actifs, notamment pour des projets liés aux chemins de fer et aux infrastructures, à la réhabilitation de sites, et aux énergies renouvelables, soutenant ainsi des clients de premier ordre dans le secteur minier. Comptant un effectif d'environ 800 professionnels, Calibre possède des bureaux à Perth, Sydney, Melbourne et Brisbane.

L'expertise de Calibre en matière de conseil minier permettra à WSP de saisir des occasions importantes liées à la fermeture et à la réhabilitation des mines, ainsi qu'à la gestion de l'eau. La combinaison des deux entités regroupera plus de 6 000 professionnels dans toute l'Australie, dont plus de 1 000 experts dans le domaine des ressources, et renforcera considérablement la présence de WSP, dans la région du Pilbara et en Australie-Occidentale.

« Cette transaction permettra à WSP de jouer un rôle de premier plan dans la transition écologique de l'industrie minière en Australie et dans le monde, a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. L'association de nos activités renforcera nos capacités techniques et nous donnera l'occasion de nous affirmer comme un partenaire de choix pour les sociétés minières qui ont de solides engagements sur le plan des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). »

La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2023, et reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de l'approbation du Foreign Investment Review Board en Australie. WSP acquiert Calibre pour un montant total de 275 millions de dollars australiens (250 millions de dollars canadiens), payable à la clôture de l'acquisition.

« Avec Calibre, notre capacité à fournir des services permettant de contribuer à accélérer la transition énergétique et de décarboner le secteur minier sera considérablement renforcé », a affirmé Guy Templeton, président et chef de la direction, WSP Asie-Pacifique.

Adrian Chapman, directeur général exécutif de Calibre, a indiqué : « En rejoignant WSP, nous créerons une entreprise de premier plan, dotée d'une grande capacité technique, ce qui ajoutera de la valeur aux grands projets au-delà des sites miniers et nous permettra d'offrir les services clés de WSP en matière de ESG à un plus grand nombre de clients ».

À PROPOS DE CALIBRE

Calibre est un fournisseur de premier plan de services de conseil et d'ingénierie dans les secteurs des ressources naturelles, des chemins de fer, des énergies renouvelables et de la réhabilitation en Australie. La société a emprunté il y a plus de 20 ans un parcours jalonné de réussites en matière de conception et d'exécution de projets d'infrastructure minière et de ressources naturelles d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars australiens.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l'avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d'ingénierie et de conception à nos clients des secteurs du transport, de l'infrastructure, de l'environnement, du bâtiment, de l'énergie, de l'eau et des mines. Nos 66 000 professionnels de confiance partagent l'objectif commun d'avoir un effet positif et durable sur les collectivités que nous servons, grâce à une culture d'innovation, d'intégrité et d'inclusion. La science et la durabilité guident l'ensemble de notre travail. En 2022, WSP a tiré plus de la moitié de ses 11,9 milliards de dollars canadiens de revenus, de services ayant une incidence positive sur l'environnement et soutenant les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le présent communiqué de presse contient des informations ou des déclarations qui sont ou peuvent être des « énoncés prévisionnels » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « prédire », « projeter », « avoir l'intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou la forme négative de ces termes ou toute terminologie de nature similaire concernant la Société, une société affiliée de la Société ou la société issue de l'acquisition de Calibre, sont destinés à désigner les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les informations et les déclarations relatives à la proposition d'acquisition de Calibre, à l'attractivité de l'acquisition de Calibre, à la force, à la complémentarité et à la compatibilité des activités de Calibre avec les activités et les équipes existantes de WSP, aux autres avantages prévus suite à l'acquisition de Calibre, au rôle de chef de file de WSP sur ses marchés, et aux déclarations relatives à la croissance, aux résultats d'exploitation, au rendement, aux perspectives et aux occasions d'affaires futurs de la Société, au moment prévu de conclusion de l'acquisition de Calibre et à d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Même si la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prévisionnels sont fondés sont raisonnables, il convient de ne pas leur accorder une confiance excessive, car rien ne garantit qu'ils se révéleront exacts.

Ces déclarations comportent certains risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux prévus ou suggérés dans les énoncés prévisionnels, y compris les risques et incertitudes liés à l'incapacité de WSP d'intégrer avec succès les activités de Calibre une fois la transaction réalisée; au retard éventuel ou à l'échec de l'acquisition de Calibre; au risque que les avantages attendus suite à l'acquisition de Calibre ne se concrétisent pas; à la confiance de WSP dans les informations fournies par Calibre dans le cadre de la transaction proposée; aux coûts ou responsabilités potentiels non divulgués associés à l'acquisition de Calibre et aux autres facteurs évoqués ou mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, accessible sous le profil de WSP sur SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com. La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et d'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir un effet négatif important sur le rendement ou les résultats de WSP.

Les énoncés prévisionnels formulés par la Société sont basés sur un certain nombre d'hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse ou des rapports de gestion, selon le cas, y compris sur des hypothèses concernant la satisfaction de toutes les conditions de conclusion, notamment l'obtention des approbations réglementaires dans les délais prévus; la capacité de WSP à créer des synergies et à conserver sa position sur le marché grâce à des plans d'intégration réussis relatifs à l'acquisition de Calibre; la capacité de WSP d'attirer et de retenir les employés clés dans le cadre de l'acquisition de Calibre; les estimations et les attentes de la direction relatives à la conjoncture économique et commerciale future; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information communiquée par Calibre; et d'autres facteurs évoqués ou mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP, accessible sous le profil de la WSP sur SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com. Si l'une de ces hypothèses se révélait inexacte, les résultats réels de la Société pourraient être considérablement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prévisionnels.

Les énoncés prévisionnels de WSP sont expressément et intégralement concernés par cette mise en garde. Pour en savoir plus sur cette mise en garde concernant les énoncés prévisionnels, et pour obtenir une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats réels ou prévus de WSP, veuillez consulter le rapport de gestion qui se trouve sur SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com. Les énoncés prévisionnels contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date de celui-ci et, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, WSP ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prévisionnels, qu'ils soient écrits ou verbaux, qu'elle peut formuler de temps à autre ou qui peuvent être formulés en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. Les énoncés prévisionnels contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément assortis de ces mises en garde.

