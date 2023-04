belairdirect aide les conducteurs à économiser à la pompe grâce à une nouvelle fonctionnalité





TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - Pour aider les conducteurs soucieux de leur budget à prendre des décisions éclairées, belairdirect a lancé une nouvelle fonctionnalité dans son appli qui est la première en son genre sur le marché de l'assurance canadien. Il s'agit d'une fonctionnalité qui montre aux conducteurs à quel point ils pourraient économiser sur leurs coûts d'essence simplement en fonction de leur conduite. La fonctionnalité Consommation d'essence est désormais accessible dans l'appli belairdirect pour les clients du programme automérite au Québec et en Ontario.

« Consommation d'essence est une nouvelle façon novatrice d'utiliser les données de conduite afin de contribuer à réduire la pression sur le portefeuille des consommateurs », déclare Pierre-Paul Larivière, directeur principal de la conception des produits numériques chez belairdirect. « Lorsque nous mettons au point de nouvelles fonctionnalités numériques, nous pensons toujours à comment nous pouvons faciliter la vie de nos clients et, avant de lancer ces fonctionnalités sur nos applis, nous les testons auprès de nos clients. La fonctionnalité Consommation d'essence a obtenu un score élevé, car elle permet non seulement à nos clients de voir combien ils pourraient potentiellement économiser sur leurs dépenses de carburant, mais aussi comment ils peuvent le faire grâce à de la rétroaction et à des conseils sur leur conduite. »

Comment la fonctionnalité Consommation d'essence fonctionne :

Elle montre aux conducteurs la moyenne de leurs économies d'essence sur une période de 30 jours. Celles-ci sont basées sur de nombreux facteurs comme le modèle de leur voiture, leur comportement au volant (p. ex. l'accélération), vos trajets et la distance parcourue ainsi que le prix moyen de l'essence dans leur province.

Elle comporte une jauge afin que les conducteurs voient si leur consommation de carburant est élevée ou basse.

Elle fournit de bons conseils basés sur le style de conduite personnel et sur l'entretien du véhicule du client pour l'aider à économiser sur l'essence. Par exemple, elle explique à quel point le poids des marchandises dans la valise a une incidence sur les dépenses d'essence.

« Nous espérons que les conducteurs du programme automérite trouveront que cette nouvelle fonctionnalité les responsabilise par rapport à leur consommation d'essence grâce aux données personnalisées qu'elle fournit et qui sont utiles dans leur vie quotidienne, car elles les aideront à économiser de l'essence », poursuit Pierre-Paul Larivière.

« En plus de la fonctionnalité Consommation d'essence, nous avons lancé deux autres fonctionnalités qui sont les premières sur le marché et qui donnent aux clients des données sur leur conduite pour les aider à prendre des décisions éclairées », déclare Pierre-Paul Larivière. La nouvelle fonctionnalité Écoconduite fournit de la rétroaction personnalisée sur les émissions de CO2 en plus d'offrir des conseils sur les meilleures façons de réduire son empreinte écologique au volant. La nouvelle fonctionnalité Sécurité informe les consommateurs sur leur style de conduite afin qu'ils sachent à quel point leur comportement est sécuritaire en le comparant à celui des autres clients du programme automérite de leur province. D'autres fonctionnalités gratuites du programme automérite comprennent l'Assistance collision, l'Entretien du véhicule et Alerte météo.

En plus d'offrir des fonctionnalités utiles et des conseils de conduite dans un seul programme unique, automérite donne aussi aux clients plus de contrôle sur le montant qu'ils paient en assurance grâce à des primes personnalisées dont le montant est basé sur leurs habitudes de conduite évaluées en temps réel, à de la rétroaction et à des conseils. La plupart des clients du programme automérite économisent de l'argent grâce à leurs bonnes habitudes de conduite.

Pour tous les détails sur le programme automérite et les fonctionnalités de l'appli belairdirect, visitez le www.belairdirect.com.

À propos de belairdirect

Fondée au Québec en 1955, belairdirect offre des produits d'assurance auto et habitation directement aux consommateurs. L'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners. Pour plus d'informations, visitez https://www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook, Instagram et Twitter.

