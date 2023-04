Beneva ajoute les tests pharmacogénétiques à son offre en assurance collective





QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Beneva intègre les tests pharmacogénétiques de BiogeniQ à ses pratiques courantes en matière de gestion de l'invalidité et de réadaptation, en appui à son continuum de santé et de services. Saviez-vous que les patients ayant utilisé un test en pharmacogénétique ont réduit de 30 %1 leurs réactions indésirables aux médicaments ? Ainsi, dans le souci de toujours mieux soutenir ses assurés, Beneva veut bonifier le déploiement de cette solution en la rendant accessible à plus de personnes au Canada, mais aussi en élargissant sa portée à d'autres conditions de santé, notamment aux douleurs chroniques.

« L'intégration de l'outil révolutionnaire de BiogeniQ à nos stratégies d'accompagnement reflète notre engagement à fournir à nos assurés des solutions innovantes et bienveillantes favorisant leur santé », a déclaré Éric Trudel, vice-président exécutif et leader de l'assurance collective chez Beneva. « En plus de démontrer le leadership exercé par Beneva en matière de solutions d'accompagnement, cette pratique contribue aussi à soutenir la santé financière, en contrôlant le coût des régimes d'assurance collective pour les assurés », ajoute-t-il.

« Des études montrent qu'un traitement personnalisé basé sur des analyses pharmacogénomiques permet de réduire les périodes d'invalidité dues à des affections chroniques ou à des problématiques de santé mentale, en augmentant les chances de rétablissement. Nous sommes ravis que l'utilisation de nos tests par Beneva fasse une différence dans la vie de nombreuses personnes assurées », a ajouté Jean-François Rioux, vice-président et chef des opérations de BiogeniQ.

Quelques chiffres

Trouver la bonne molécule, le bon dosage ou la meilleure combinaison de traitements constitue parfois un défi. Si certains ressentent les bénéfices de la médication au premier essai, d'autres doivent parfois s'armer de patience avant que la bonne médication ne soit identifiée.

2 patients sur 3 ne sont pas soulagés ou en voie de rémission de la dépression après le 1 er traitement 2 .

traitement . 38 % des patients répondent mal aux antidépresseurs inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) 3 .

. Les chances de succès diminuent après chaque nouvel essai de traitement4.

_______________________________ 1 The Lancet Journal 2023, A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study - The Lancet 2 Trivedi, M. H. et coll. «Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR*D: implications for clinical practice», The American Journal of Psychiatry, vol. 163, no1, p. 28-40, 2006. 3 Spear, B., M. Heath-Chiozzi, J. Huff. «Clinical application of pharmacogenetics», Trends in Molecular Medicine, vol. 7, no 5, p. 201-204, mai 2001. 4 Huynh, N.N., R. S. McIntyre. «What are the implications of the STAR*D Trial for primary care? A review and synthesis», Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry, vol. 10, no 2, p. 91-96, 2008

La pharmacogénétique

La pharmacogénétique est une approche innovante, combinant la science de la génétique à la pharmacologie. Elle est notamment utilisée dans le soutien au traitement des maladies à caractère psychologique afin d'aider les assurés à obtenir un traitement adapté à leur situation. Beneva offre les tests pharmacogénétiques à ses assurés en arrêt de travail ou en invalidité, pour des causes d'affections physiques, psychologiques ou mentales jugées réfractaires aux traitements prescrits jusqu'à ce jour. En plus de soutenir le médecin et l'assuré, cette démarche porte au coeur du processus l'efficacité du traitement, le retour à la santé de l'assuré, mais aussi la prévention de la chronicisation de l'état de santé et du maintien en invalidité. Nos assurés sont ainsi en mesure d'envisager un traitement adapté à leur situation et, souvent, un retour plus rapide à une vie personnelle et professionnelle pleinement active.

Comment recourir au test et obtenir les résultats?

Lors du processus de gestion d'un épisode d'arrêt de travail, Beneva offre à l'assuré la possibilité d'obtenir une trousse de test génétique qui leur est acheminée directement par BiogeniQ. Elle permet de prélever un échantillon de salive qui sera par la suite analysé, et ce, sans aucune intervention de la part de Beneva. Avec le consentement de l'assuré, le laboratoire fait parvenir les résultats du test au médecin traitant, afin qu'il puisse intégrer ces informations à son plan d'intervention. La démarche se fait sur une base volontaire et les résultats sont confidentiels.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

À propos de Biron | BiogeniQ

BiogeniQ aide les gens à trouver le traitement le mieux adapté en leur proposant des recommandations simples, fiables et pertinentes sur les médicaments en fonction de leur ADN. Grâce à la collaboration avec les professionnels de santé, le test génétique fournit aux médecins des informations qui leur permettent d'ajuster le choix de médicaments et de dose en fonction du métabolisme de chaque individu. Depuis 2018, BiogeniQ est une division de Biron Groupe Santé, une entreprise canadienne de soins de santé. Ces services comprennent les tests diagnostiques de laboratoire, la radiologie, les soins du sommeil ainsi que les tests pharmacogénétiques par l'intermédiaire de leur branche appelée BiogeniQ. Pour plus d'information, veuillez consulter le site biogeniq.ca.

