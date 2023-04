Sondage d'Alithya sur les tendances du secteur manufacturier en 2023





Révèle que l'investissement dans les technologies demeure essentiel

ALPHARETTA, Ga., le 5 avril 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») a publié les résultats de son sondage sur les tendances du secteur manufacturier en 2023. Ce sondage a été mené en collaboration avec plus de 240 professionnels de différents segments du secteur manufacturier en Amérique du Nord.

Alithya a recueilli, compilé et synthétisé les réponses à son sondage pour pouvoir fournir à ses nombreux clients du secteur manufacturier des conseils stratégiques pertinents, en temps opportun, et les renseigner sur le contexte d'investissement technologique de leur secteur.

Cliquez ici pour accéder au sondage complet sur alithya.com. Le rapport est disponible en anglais.

Investir avec agilité

Malgré l'incertitude économique qui perdure en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt, bon nombre de répondants du secteur manufacturier ont indiqué leur intention d'aller de l'avant avec les investissements en capitaux prévus pour 2023. Cela s'explique principalement par la visibilité accrue sur les chaînes d'approvisionnement. L'efficacité et la productivité étant au sommet des priorités, la technologie est considérée comme un facteur décisif pour procurer aux organisations l'agilité dont elles ont besoin pour faire face aux contraintes économiques actuelles et futures.

Principaux points à retenir du sondage sur les tendances du secteur manufacturier 2023 d'Alithya :

54 % des répondants font appel aux données pour avoir une meilleure visibilité de leur chaîne d'approvisionnement

43 % des répondants disent avoir l'intention d'accroître les sommes allouées à des projets d'investissements en capitaux en 2023

39 % des répondants prévoient une augmentation des investissements dans l'internet des objets (IoT) cette année

Citation de John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft, Alithya :

« Le but du sondage est d'informer les acteurs du secteur manufacturier sur les forces qui façonnent leur industrie et de les aider à mieux planifier l'année 2023 et les suivantes. Grâce à des investissements dans des technologies de Microsoft, notamment les applications commerciales Microsoft Dynamics et la plateforme Azure ou Power, les fabricants peuvent se bâtir un avenir plus résilient. Alithya peut les accompagner dans leur parcours de transformation numérique en leur offrant du soutien et de la formation pour favoriser l'adoption par les utilisateurs. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie des professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires et vise à faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique.

Partenaire primé de Microsoft depuis plus de 20 ans, Alithya offre Dynamics 365, des services de données avec Azure, la gamme d'applications Power Platform, les solutions Modern Work, et plus. Elle a aidé des centaines d'entreprises de production discontinue, mixte ou par processus à surmonter les difficultés comme la fluctuation de la demande, les exigences en matière de ressources et de capacité, la réglementation stricte et la volatilité des matières premières. Les entreprises manufacturières font confiance à Alithya pour les aider à relever tous les défis en tirant profit de la technologie infonuagique intégrée de Microsoft pour outiller leurs employés d'usines, leurs administrateurs et leur personnel de vente et de service à la clientèle.

Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le site www.alithya.com.

