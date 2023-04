La Fondation du soudage CWB célèbre une décennie à briser les barrières et à combler les lacunes en matière de compétences dans le domaine du soudage et des industries connexes





MILTON, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - La Fondation du soudage CWB célèbre son 10e anniversaire en tant qu'organisme de bienfaisance national à but non lucratif visant à briser les barrières et à combler les lacunes en matière de compétences dans le domaine du soudage et des industries connexes. Depuis sa création en 2013, la Fondation CWB www.cwbweldingfoundation.org s'est engagée à sensibiliser, à défendre les intérêts de l'industrie du soudage, à offrir des programmes éducatifs pratiques et à investir dans l'infrastructure éducative afin de remédier à la pénurie de professionnels qualifiés au Canada.

« Je suis ravie de pouvoir dire qu'au cours des dix dernières années, la Fondation du soudage CWB a mis en place des partenariats et des programmes qui ont maintenant un impact positif sur le développement de la main-d'oeuvre et les objectifs de recrutement et de rétention fondés sur les compétences au sein du soudage et des industries connexes. Nous sommes fiers de nos efforts collectifs visant à sensibiliser et à changer les perceptions afin de promouvoir, de développer et de pérenniser les opportunités d'emploi dans les métiers spécialisés et la technologie. Notre mission a toujours été d'habiliter la prochaine génération de travailleurs qualifiés et nous continuerons à trouver des moyens nouveaux et innovants pour atteindre cet objectif », déclare Susan Crowley, directrice générale de la Fondation du soudage CWB.

Au cours des dix dernières années, la Fondation CWB a travaillé sans relâche pour promouvoir le soudage, les métiers liés au soudage et les métiers spécialisés, en ouvrant des voies de carrière viables aux Canadiennes et Canadiens de tous âges.

Grâce au soutien généreux et engagé de ses partenaires, de ses commanditaires et des leaders de l'industrie, la Fondation CWB a atteint ses objectifs :

Soutenir l'éducation et la formation en soudage : La Fondation CWB apporte un soutien financier, sous forme de subventions aux écoles et aux programmes à travers le Canada , afin d'améliorer la qualité de l'éducation et des formations disponibles. Elle offre également des ressources et un soutien aux enseignants pour les aider à mieux préparer les étudiants à l'industrie du soudage. Remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés au Canada : La Fondation CWB a lancé plusieurs initiatives pour encourager les personnes de tous âges à explorer le soudage ou les carrières liées au soudage, notamment les camps pour les jeunes L'esprit face au métalMC et les ateliers pour adultes sur le soudage, les programmes de pré-emploi Femmes d'acierMC pour encourager les femmes à accéder à la profession de soudeuse, et les programmes de formation des formateurs. Supprimer les obstacles : La Fondation CWB est une force motrice qui permet aux groupes sous-représentés, notamment les femmes, les peuples autochtones et les nouveaux arrivants au Canada , d'accéder à la formation et à la certification en soudage. En réduisant les obstacles financiers, sociaux et culturels à l'éducation, la Fondation CWB a aidé des milliers de Canadiennes et Canadiens à se faire une place dans l'industrie du soudage, contribuant ainsi à remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés. Promouvoir la sécurité et l'innovation : La Fondation CWB veille à promouvoir la sécurité et l'innovation dans l'industrie du soudage afin d'améliorer la sécurité du soudage par le biais d'initiatives telles que le programme CWB SoudureSÛREMC en partenariat avec la Fraternité internationale des chaudronniers, AltaGas et les leaders de l'industrie que sont 3M Canada , Lincoln Electric et Weldready. Encourager la collaboration avec l'industrie : La Fondation CWB rassemble les leaders de l'industrie, les enseignants et d'autres parties prenantes pour collaborer et partager les meilleures pratiques dans l'industrie du soudage. Ensemble, ils organisent des conférences, des ateliers et d'autres événements pour promouvoir le partage des connaissances et la collaboration au sein de l'industrie du soudage et des industries connexes.

« J'ai eu le privilège de travailler directement avec la Fondation du soudage CWB et de la voir passer d'une petite initiative à une organisation nationale dynamique qui fait une réelle différence dans la vie des aspirants soudeurs à travers le Canada », affirme Doug Luciani, président et chef de la direction du Groupe CWB. « Il est remarquable de voir tout le chemin parcouru en seulement dix ans, et je suis impatient de voir comment l'organisation continuera à accroître son impact dans les années à venir. »

Alors que la Fondation CWB fait le point sur les progrès réalisés au cours des dix dernières années, elle se tourne vers l'avenir et entend continuer à engager la communauté, le gouvernement et les partenaires de l'industrie pour relever les défis actuels et futurs en matière de travail, de main-d'oeuvre et de lacunes dans les compétences. Grâce à son engagement direct et à son soutien à la prochaine génération de travailleurs qualifiés, ainsi qu'à l'attention constante qu'elle porte à la sécurité des environnements d'apprentissage et de travail, la Fondation CWB ira de l'avant et ciblera les opportunités actuelles et émergeantes, tout en continuant à inspirer les individus à explorer le soudage et les carrières liées au soudage dans des environnements sûrs et collaboratifs.

À propos de la Fondation du soudage CWB

La Fondation du soudage CWB est un organisme de bienfaisance enregistré qui travaille avec des partenaires pour appuyer et soutenir le besoin de professionnels qualifiés en soudage et en technologie et contribuer à la prospérité économique du Canada. En créant une voie d'accès aux métiers spécialisés, la Fondation établit des partenariats entre l'industrie, la formation de la main-d'oeuvre et le gouvernement pour permettre aux Canadiens d'explorer, de bâtir et de faire progresser des carrières réussies et passionnantes. La Fondation offre des programmes et des initiatives pratiques et virtuels axés sur l'éducation et fournit un soutien financier et technique aux programmes pour atténuer les obstacles auxquels se heurtent des groupes essentiels : les étudiants et les éducateurs des niveaux primaire, secondaire et postsecondaire, les peuples autochtones, les femmes et les personnes sous-représentées. Nous encourageons la reconnaissance et fournissons des programmes favorisant l'accès à l'exploration des carrières, indépendamment des facteurs d'identité, du statut social et financier et des expériences vécues, notamment le sexe, l'âge, l'origine ethnique, la langue, l'alphabétisation, la culture, le revenu et l'emplacement géographique.

Pour plus d'informations sur la Fondation du soudage CWB et ses programmes, visitez le site www.cwbweldingfoundation.org.

