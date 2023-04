BPA fait l'acquisition de Cleland Jardine, une firme d'ingénierie spécialisée en structure établie à Ottawa





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Bouthillette Parizeau (BPA), une firme d'ingénierie spécialisée dans les bâtiments institutionnels, commerciaux, multirésidentiels et industriels ainsi que dans les immeubles écoresponsables et LEED, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Cleland Jardine Engineering Ltd, une firme d'ingénierie spécialisée en structure établie à Ottawa.

« En ajoutant Cleland Jardine et ses 65 employés au sein de l'équipe de BPA, nous allons accroître notre présence dans la région d'Ottawa, nous ancrer davantage en Ontario et nous positionner pour offrir des services dans toutes les provinces du pays », déclare Patrick St-Onge, premier vice-président chez BPA.

« Cette transaction renforce la position de BPA en tant que chef de file en ingénierie du bâtiment en consolidant notre pratique en structure, tout en ajoutant l'expertise en science du bâtiment à notre gamme de services, c'est-à-dire ce qui est relatif à l'enveloppe et à l'étanchéité », mentionne Dominic Latour, président-directeur général de BPA. « Faire équipe avec Cleland Jardine s'inscrit notre plan stratégique ambitieux d'élargir notre équipe et notre portée à travers le Canada, tout en étant reconnue comme un chef de file en ingénierie du bâtiment, d'un océan à l'autre », ajoute M. Latour.

BPA et Cleland Jardine partagent des valeurs similaires d'intégrité et d'excellence, ainsi qu'une vision commune de l'expansion de leurs services à travers le Canada.

« En officialisant notre collaboration de longue date avec BPA, nous serons en mesure de combiner notre expertise en structure et en science du bâtiment avec le talent complémentaire de BPA en génie mécanique et électrique afin d'offrir une gamme complète de services à nos clients et d'atteindre de nouveaux marchés », explique Robert Jardine, ingénieur, actionnaire et chef de l'exploitation de Cleland Jardine. « En même temps, nos employés bénéficieront de meilleures opportunités de développement de carrière en accédant à des projets de plus grande envergure. »

Il s'agit de la première acquisition de BPA à la suite d'un investissement initial de la CDPQ en 2022 pour soutenir le plan de développement stratégique pancanadien de l'entreprise et accélérer sa croissance.

À PROPOS DE BPA

Bouthillette Parizeau (BPA) est une firme d'ingénierie spécialisée dans les bâtiments destinés aux marchés institutionnels, commerciaux, multirésidentiels et industriels. Ses 675 employés offrent leur expertise en mécanique, électricité, développement durable et efficacité énergétique, structure, télécommunications, sécurité, immotique, acoustique, services alimentaires et mise en service. La compagnie sert les communautés canadiennes au Québec, en Ontario, dans les régions nordiques, en Alberta et en Colombie-Britannique. Pour en savoir plus sur BPA, visitez bpa.ca.

À PROPOS DE CLELAND JARDINE ENGINEERING

Cleland Jardine Engineering est une firme d'ingénierie spécialisée dans l'étude, l'analyse, la conception et l'audit de construction pour les nouveaux bâtiments et leurs composants structuraux, ainsi que dans la réhabilitation et la rénovation de bâtiments existants à travers le Canada. Depuis 1993, Cleland Jardine a réalisé des milliers de projets à Ottawa, à Toronto, à travers le Canada et à l'étranger, sur un large éventail d'installations des secteurs privé et public, avec des valeurs de construction dépassant les 200 millions de dollars. Pour plus d'information sur Cleland Jardine, visitez clelandjardine.com.

