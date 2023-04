Les trois quarts des acheteurs abandonnent les commerçants qui offrent un service de livraison de mauvaise qualité





nShift, le leader mondial des logiciels de gestion de la livraison et de l'expédition des colis, lance ses services en France pour aider les sites d'e-commerce à améliorer leur chiffre d'affaires et à fidéliser leurs clients.

LONDRES, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Près des trois quarts des acheteurs (72,5 %) déclarent ne pas recommander un commerçant à leurs amis ou famille en cas de mauvaise expérience de livraison.[1] À mesure que les gens se sentent plus à l'aise pour acheter en ligne, ils exigent une meilleure expérience client en échange de leur fidélité. Il est de plus en plus clair que les étapes qui suivent le clic sur le bouton « Acheter » revêtent autant d'importance que ce qui précède cette action.

nShift, leader mondial des logiciels de gestion de la livraison et de l'expédition des colis, lance sa suite de solutions logicielles de premier plan en France. Disponible dès maintenant pour les PME, les ETI et les grands groupes Les solutions professionelles de nShift's libèrent de nouvelles sources de revenus, tout en améliorant la fidélité client et en encourageant la répétition des achats.

nShift permet aux retailers, aux e-commerçants, aux prestataires de services logistiques et aux entrepôts de France d'optimiser la gestion de la livraison, de maîtriser le dernier kilomètre et de créer une expérience complète, du checkout au retour.

Avantages de nShift:

Un service optimal pour les entreprises ? qui résout les problèmes complexes de gestion de la livraison, s'intègre parfaitement au système de checkout et crée une expérience client de pointe grâce aux solutions de suivi des commandes et orchestration des retours qui permettet de rester dans votre univers de marque

En créant une expérience de livraison de bout en bout, les retailers et les e-commerçants ont accès aux avantages suivants:

Une gamme d'options de livraison ? 50 % des abandons de paniers sont dus à un manque de communication, de choix et de commodité des options de livraison. nShift donne accès à une bibliothèque de plus de 1 000 transporteurs et permet d'afficher clairement les options sur les boutiques en ligne

Lars Pedersen, CEO de nShift, déclare : « Aujourd'hui, les clients consultent les options de livraison et de retour avant d'acheter. Si les commerçants en ligne ne peuvent pas répondre à leurs besoins tout de suite, ils achètent simplement ailleurs.

Mais lorsqu'un fournisseur peut offrir une expérience client de première classe grâce à une excellente livraison et à des retours sans faille, il peut fidéliser ses clients. Il augmente ses chances de répétition des achats et de recommandations et, par conséquent, augmente son chiffre d'affaires.

« nShift est un facilitateur stratégique de croissance. Qu'il s'agisse de PME, d'entreprises intermédiaires ou de grands groupes, nous aidons nos clients à maîtriser la gestion de la livraison, à promouvoir leur marque, à fidéliser leurs clients et à améliorer leur efficacité. »

Téléchargez le guide « La livraison, moteur de croissance ».

Pour en savoir plus : www.nshift.com/fr-fr

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion de livraisons dans le cloud permettant l'expédition et le retour sans friction de près d'un milliard d'envois dans 190 pays chaque année. Les solutions de nShift sont utilisés dans le monde entier par des expéditeurs du e-commerce, de la vente au détail, de la fabrication et des 3PL. L'entreprise a son siège à Londres et à Oslo. Elle emploie plus de 500 personnes dans ses bureaux en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

