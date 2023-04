/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Guilbeault présentera cinq nouveaux crédits d'impôt prévus dans le budget de 2023 pour les investissements propres/





SAINT-JÉRÔME, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, tiendra une rencontre pour parler de cinq nouveaux crédits d'impôt prévus dans le budget de 2023 pour les investissements propres, qui contribueront à réduire les gaz à effet de serre et à créer une économie plus respectueuse de l'environnement.

Une conférence de presse suivra.

Activité : Annonce et conférence de presse Date : Le mercredi 5 avril 2023 Heure : 10 h 30 (HAE) Lieu : Institut du véhicule innovant

100, rue Claude-Audy

Saint-Jérôme (Québec)

Les représentants des médias prévoyant être sur place sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada et seront ainsi avisés s'il y a des changements.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 06:00 et diffusé par :