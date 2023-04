Voici le cappuccino glacé OREO DOUBLE CRÈME®, le givré crémeuxMC OREO® et fraise et le café infusé à froid au caramel anglais - les NOUVELLES boissons froides de Tim Hortons pour faire le plein de fraîcheur ce printemps et cet été!





offrira également une boisson froide, le café infusé à froid au caramel anglais avec mousse d'espresso. Ces boissons s'ajoutent aux classiques de retour au menu Tim, comme la limonade givrée à la fraise, les RafraîchiTim aux vrais fruits, saveur pêche ou fraise-melon, et le latte glacé à la vanille.

TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - Tim Hortons lance AUJOURD'HUI son nouveau menu des boissons froides, qui propose de délicieuses options rafraîchissantes parfaites pour célébrer l'arrivée du printemps et de l'été.

« Boissons froides et crémeuses ou boissons givrées classiques au café, arômes fruités et touche acidulée; il y en a pour tous les goûts dans notre nouveau menu des boissons froides, qui fera de Tim Hortons la destination de choix ce printemps et cet été », a déclaré Victoria Stewart, directrice de l'innovation des boissons chez Tim Hortons.

Voici un survol du nouveau menu des boissons froides :

Cappuccino glacé OREO DOUBLE CRÈME ®



Deux classiques combinés en une savoureuse boisson qui fera fureur cet été! Le cappuccino glacé emblématique de Tim revisité, mélangé à des morceaux de biscuits OREO ® et du sirop à la vanille, le tout recouvert d'une garniture fouettée à saveur de vanille et d'encore plus de morceaux de biscuits OREO ® . Une saveur OREO DOUBLE CRÈME ® , doublement délicieuse!





Notre givré crémeux MC OREO ® et fraise est mélangé avec des morceaux de biscuit OREO ® , une délicieuse combinaison à saveur fruitée et chocolatée.





Notre café infusé à froid, infusé pendant 16 heures pour obtenir un goût doux et velouté, mélangé à du sirop au caramel anglais et garni d'une mousse d'espresso froide; riche, sucré et crémeux à souhait.





Étanchez votre soif durant les mois chauds grâce à nos deux RafraîchiTim MC servis avec des glaçons, offerts en deux saveurs rafraîchissantes : pêche et fraise-melon.





Optez pour une touche de nouveauté! Essayez votre latte en format glacé, avec une touche de vanille et du lait, de la crème ou une boisson d'avoine ou d'amande, au choix.





Une boisson aux arômes fruités et acidulés qui vous garde au frais durant les chaudes journées d'été.

Les nouvelles boissons froides de Tim sont offertes dès aujourd'hui dans les restaurants Tim Hortons et via l'appli, pour la livraison ou la cueillette.

OREO et la forme du biscuit OREO sont des marques de commerce du groupe Mondel?z International, utilisées avec permission.

À propos de Tim Hortons®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

