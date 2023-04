Les mardis doubles de PFK sont là : le malheur des uns fera votre bonheur





TORONTO, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PFK Canada propose une offre qui a tout pour faire votre bonheur : deux morceaux de poulet tendres et parfaitement croustillants pour seulement 2,99 $ les mardis, partout à travers le pays. Mais retenez-vous d'applaudir, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'en réjouit. Après avoir passé des dizaines d'années à parfaire avec passion et dévouement sa recette secrète, son chef-d'oeuvre, ses 11 épices et fines herbes, le Colonel n'est vraiment pas d'accord avec cette offre. Non mais... 2,99 $? Pour du poulet? Dans le contexte actuel?



Et honnêtement, il n'a pas tort. Deux morceaux de poulet d'élevage canadien fariné à la main Recette secrète, viande brune ou bâtonnets tendres pour seulement 2,99 $, c'est vraiment une offre imbattable. En période d'inflation, quand les prix de la nourriture et de l'épicerie grimpent, et quand les prix du poulet sont à leur niveau le plus élevé depuis des dizaines d'années, les consommateurs en veulent plus que jamais pour leur argent, et PFK l'a compris. Si on la compare à celles de la concurrence, c'est la meilleure offre sur le poulet bon à s'en lécher les doigts sur le marché de la restauration rapide.

PFK a toujours été reconnu pour ses offres avantageuses prisées des Canadiens, surtout les mardis. L'idée des mardis doubles est inspirée de l'amour des Canadiens pour l'offre originale des mardis chez PFK. Cette promotion vise à offrir de la saveur et de la qualité à prix abordable. Alors même si un certain colonel qui porte un bolo n'est pas content, les Canadiens eux vont l'être, en profitant d'une offre PFK avantageuse à un moment où ils doivent restreindre leurs dépenses.

« Nous voulons que les amateurs de PFK puissent profiter d'une offre imbattable pendant la journée de la semaine qui est liée à notre marque », dit Katherine Bond-Debicki, directrice du marketing de PFK Canada. « On peut comprendre la référence au Colonel : comme c'est lui qui a créé la recette originale du poulet frit Kentucky, il est bien placé pour savoir tout le travail et la qualité qu'on retrouve dans chaque morceau de poulet bon à s'en lécher les doigts. Mais il est important pour nous d'offrir aux Canadiens des rituels agréables à un coût avantageux. »

La campagne des mardis doubles de PFK peut être vue et entendue sur des panneaux à fort impact, des messages télé et des vidéos en ligne, et sur les comptes Instagram, Facebook, TikTok et les chaînes YouTube de PFK, dans les restaurants partout au Canada, sur l'appli PFK et sur KFC.ca.

Cette offre à dure limitée, soit deux morceaux de poulet Recette secrète, viande brune ou bâtonnets tendres pour seulement 2,99 $, est en vigueur exclusivement dans les restaurants, sur KFC.ca et sur l'appli pour ramassage. L'offre n'est pas valable sur les agrégateurs, ou pour la livraison sur KFC.ca ou l'appli PFK.

À propos de PFK Canada

Fondé par le Colonel Harland Sanders en 1952, Poulet Frit Kentucky (PFK) est maintenant la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange de 11 fines herbes et épices du Colonel, qui demeure toujours un secret bien gardé, est encore utilisé pour assaisonner notre célèbre poulet Recette originaleMD, notre spécialité. Nous proposons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, de collations à emporter, d'accompagnements maison, de desserts et de boissons. Aujourd'hui, PFK est une filiale de YUM! Brands Inc. et exploite plus de 23 000 restaurants dans environ 140 pays et territoires dans le monde, dont plus de 600 sont situés ici au Canada. Pour en apprendre davantage à propos de PFK Canada, veuillez visiter notre site Web à www.pfkquebec.ca.

