Delta lance le chargeur de VE ultra-fin DC Wallbox 50 kW en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMEA)





Avec seulement 25 cm d'épaisseur, une double charge et jusqu'à 97 % d'efficacité, le DC Wallbox 50 kW est idéal pour accroître la disponibilité des bornes de recharge de VE dans les villes

HOOFDDORP, Pays-Bas, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial des solutions de gestion thermique et d'électricité, a annoncé aujourd'hui le lancement de son chargeur de VE DC Wallbox 50 kW dans la région EMEA. Avec le DC Wallbox 50 kW, une heure de recharge permet aux VE de couvrir une distance de plus de 200 km en autonomie. En outre, il offre une efficacité de chargement de 97 %, une épaisseur de seulement 25 cm et un support pour le chargement simultané. Avec une puissance maximale de 50 kW de courant continu transmis par deux connecteurs de recharge, le DC Wallbox 50 kW convient à des emplacements tels que des places de stationnement en bordure de route, des parkings conventionnels, des grands magasins, des bâtiments commerciaux et de bureaux ainsi que des stations de recharge de VE.

Vincent Lin, directeur principal du développement commercial e-Mobility & Smart Energy Solutions, chez Delta EMEA a déclaré : « Contrairement aux véhicules à MCI qui doivent être ravitaillés dans des stations-service, les VE peuvent être rechargés dans divers emplacements de stationnement. Toutefois, l'installation de bornes de recharge conventionnelles pour VE pourrait avoir une incidence sur l'attribution des places de stationnement, surtout dans les régions métropolitaines. Pour y remédier, le DC Wallbox 50 kW de Delta est conçu pour fournir des installations de recharge là où l'espace est limité. »

Exploitation de l'espace résiduel : un faible encombrement pour une planification et une attribution flexibles des installations

Alors que les chargeurs CC ordinaires ont une épaisseur d'environ 50 à 60 cm, le DC Wallbokx 50 kW de Delta n'a qu'une épaisseur de 25 cm. Ce design nettement plus fin n'occupe que 40 % de l'espace d'installation. Le DC Wallbox 50 kW peut être fixé au sol ou au mur pour davantage de flexibilité d'installation. Ces considérations de conception génèrent une empreinte moindre qui optimise l'efficacité de l'utilisation spatiale en utilisant mieux l'espace résiduel existant dans les parkings, sans sacrifier aucun espace de stationnement.

Le taux de conversion d'énergie de 97 % est supérieur à celui de produits similaires sur le marché

En tant que leader de la technologie des chargeurs de VE, le DC Wallbox 50 kW de Delta offre une efficacité de charge pouvant atteindre 97 %. Avec une recharge quotidienne pendant huit heures à pleine charge, le DC Wallbox 50 kW de Delta peut permettre d'économiser jusqu'à 7 300 kWh d'électricité par an par rapport à des produits similaires avec une efficacité de recharge de 92 à 95 %. Cela constitue des économies considérables pour les exploitants de sites.

Utilisation de doubles sorties

En fonction des exigences de l'opérateur, le DC Wallbox 50 kW peut être équipé de deux connecteurs de recharge. Le chargeur est compatible avec les principales normes d'interface de charge pour assurer la recharge de tous les VE, tout en répondant aux différents besoins des différents sites. Avec ses performances de charge hautement efficaces, le DC Wallbox 50 kW peut ainsi accroître le taux de rotation d'utilisation pour servir davantage de propriétaires de VE. Cela permet aux exploitants de sites de générer davantage de chiffre d'affaires.

Bien que robuste dans la construction, le DC Wallbox 50 kW de Delta est très élégant. Doté d'un écran de 7 pouces très lisible pour afficher l'interface utilisateur, les conducteurs de VE peuvent utiliser un lecteur de carte RFID pour s'authentifier. Il peut être équipé de fonctionnalités Ethernet intégrées et de communication sans fil pour une gestion à distance, facilitant et simplifiant ainsi la maintenance sur plusieurs sites et la gestion de l'énergie.

Pour plus d'informations sur le DC Wallbox 50 kW, veuillez contacter votre représentant commercial local par e-mail à l'adresse [email protected] ou consulter le site officiel de Delta : https://www.delta-emea.com/en-GB/products/EV-Charging/DC-Wallbox-50

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est un leader mondial dans le domaine des alimentations à découpage et des produits de gestion thermique. L'entreprise dispose d'un portefeuille florissant de systèmes et de solutions intelligentes d'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation du bâtiment, de l'alimentation des télécommunications, de l'infrastructure des centres de données, de la recharge des VE, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et de l'affichage, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne de classe mondiale guidée par son énoncé de mission, « Fournir des solutions innovantes, propres et écoénergétiques pour un avenir meilleur », Delta s'appuie sur ses compétences fondamentales en matière d'électronique de puissance à haut rendement et sur son modèle d'entreprise axé sur l'ESG pour s'attaquer aux principaux problèmes environnementaux, comme le changement climatique. Delta sert ses clients par le biais de ses bureaux de vente, de ses centres de R&D et de ses usines de fabrication répartis sur près de 200 sites sur les 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et distinctions au niveau mondial pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en faveur de l'ESG des entreprises. Depuis 2011, Delta fait partie de l'indice DJSI World des indices Dow Jones Sustainabilitytm, depuis 12 années consécutives. En 2022, l'entreprise Delta a également été reconnue par le CDP en intégrant doublement la A-List pour sa contribution substantielle aux problèmes liés au changement climatique et de sécurité de l'eau et a été nommée « Supplier Engagement Leader », ou leader de la gestion des fournisseurs, pour son développement continu d'une chaîne de valeur durable pour la troisième année consécutive.

Pour de plus amples informations sur Delta, veuillez consulter : www.delta-emea.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2044310/Delta_Electronics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1825102/3964094/Delta_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 04:30 et diffusé par :