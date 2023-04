Fenplast élargit son portefeuille une fois de plus





CANDIAC, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Fenplast, une entreprise de premier plan dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition, par le biais de sa filiale Altek portes et fenêtres, de l'entreprise ADG portes et fenêtres à Terrebonne, ainsi que d'une participation minoritaire dans Solarcom, un manufacturier québécois de fenêtres d'aluminium basé à Beauceville.

Le mois dernier, Fenplast a acquis une participation minoritaire dans Solarcom, un manufacturier québécois spécialisé dans la fabrication de produits de fenestration en aluminium fait sur mesure, dédiés à des clients commerciaux et résidentiels.

Par ailleurs, le 1er avril 2023, Fenplast a conclu l'acquisition de l'entreprise ADG portes et fenêtres, également un fabriquant de produits en aluminium, situé à Terrebonne. Cette dernière poursuivra ses activités, soit la production de produits de fenestration pour les secteurs commercial et institutionnel. L'acquisition d'ADG permettra à Fenplast de renforcer sa présence dans ces deux secteurs.

« Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille de produits entièrement d'aluminium grâce à notre participation dans Solarcom, ainsi que d'accueillir ADG portes et fenêtres dans la grande famille Fenplast », a déclaré Jean Marchand, président de Fenplast. « Nous sommes convaincus que ces acquisitions nous permettront de mieux répondre aux besoins de l'industrie et de renforcer notre position de leader dans le secteur des portes et fenêtres au Québec. »

Avec ces investissements, Fenplast et sa division Altek continuent de croître et de diversifier leur portefeuille afin d'offrir des solutions complètes à leurs clients.

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Située à Candiac, l'entreprise manufacturière repose sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés indépendants ou sous sa propriété. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition.

La compagnie ne cesse de croître d'année en année et emploie maintenant plus de 1 000 personnes dédiées à la création de produits remarquables tant au niveau de la qualité que de l'efficacité énergétique. Visitez le www.fenplast.com.

SOURCE Fenplast

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 03:00 et diffusé par :