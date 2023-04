Les 10 infirmières et infirmiers finalistes annoncés pour le prix Aster Guardians Global Nursing Award 2023 de 250 000 dollars américains





Aster Guardians Global Nursing Award - un prix institué pour reconnaître le travail inspirant effectué par les infirmières et les infimiers du monde entier, a annoncé ses 10 premiers finalistes venant des quatre coins du monde. Il s'agit de : Cathy Cribben-Pearse des Émirats arabes unis, Christine Mawia Sammy du Kenya, Gloria Ceballo du Panama, Jincy Jerry d'Irlande, Lilian Yew Siew Mee de Singapour, Margaret Helen Shepherd d'Angleterre, Michael Joseph Dino des Philippines, Shanti Teresa Lakra d'Inde, Teresa Fraga du Portugal et Wilson Fungameza Gwessa de Tanzanie.

En fait, ces infirmières ont été sélectionnées parmi plus de 52 000 infirmières inscrites pour le prix et provenant de plus de 202 pays, à l'issue d'un processus d'examen rigoureux mené de manière indépendante par Ernst & Young LLP, un jury de présélection et le grand jury. Pour en savoir plus sur les 10 finalistes, veuillez consulter le site suivant : https://www.asterguardians.com/

S'exprimant sur ce sujet, le Dr. Azad Moopen, président fondateur et directeur général d'Aster DM Healthcare, a déclaré : « Des millions d'infirmières et d'infirmiers à travers le monde travaillent dur chaque jour pour servir leurs patients et former le coeur de l'écosystème des soins de santé. Le prix Aster Guardians Global Nursing Award est notre façon de reconnaître leur dévouement et de saluer leur travail. Cette année, avec plus de 50 000 infirmières et infirmiers en lice pour ce prix tant convoité, la tâche a été ardue pour les éminents membres du jury qui ont dû présélectionner les dix infirmières les plus remarquables. Chacune des finalistes a un parcours remarquable et a apporté une contribution significative au domaine des soins infirmiers. Nous leur souhaitons tout le meilleur. »

« Avec plus de 8 000 infirmières travaillant dans les établissements d'Aster DM Healthcare dans 7 pays, nous avons été les témoins privilégiés de l'engagement et des efforts déployés par les infirmières. C'est le moins que nous puissions faire pour mettre en lumière le travail accompli par la communauté infirmière dans le monde entier», a-t-i ajouté.

Alors que le grand prix de 250 000 dollars américains sera décerné à une seule gagnante, les neuf autres finalistes seront également récompensés. En effet, la dernière étape consistera en un vote public pour chacune des infirmières à partir de la semaine prochaine et en un entretien en personne avec les membres du Grand Jury composé de : M. Howard Catton, directeur général du Conseil international des infirmières en Suisse; Prof. Sheila Tlou, coprésidente de la Coalition mondiale pour la prévention du VIH et ancienne ministre de la santé et membre du parlement du Botswana; Prof. James Buchan, professeur associé au Centre collaborateur de l'OMS pour les soins infirmiers; Dr. J Carolyn Gomes, vice-présidente du comité stratégique du Conseil d'administration du Fonds mondial et membre de la délégation des ONG des pays en développement auprès du Conseil d'administration du Fonds mondial; Dr. Peter Carter, lauréat de l'Ordre de l'Empire britannique, consultant indépendant en soins de santé et ancien directeur général du Royal College of Nursing; et Dr. Niti Pall, conseillère principale en technologie numérique pour AXA (CE), présidente du Conseil d'administration de Harbr et directrice générale de Health4all advisory.

Le nom du lauréat final sera annoncé lors d'un gala organisé au Queen Elizabeth II Centre de Londres, au Royaume-Uni, le 12 mai 2023, à l'occasion de la Journée internationale des infirmières.

