Les meilleures prestations de l'épisode de Canada's Got Talent de ce soir sur Citytv peuvent maintenant être partagées

TORONTO, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Voici quelques moments clés de l'épisode de ce soir :

XPOGO STUNT TEAM (Orillia, Ontario) a surpris les juges avec ses sauts et ses figures sur un bâton sauteur. Lilly a affirmé que le groupe a sauté beaucoup plus haut qu'elle le croyait.

a surpris les juges avec ses sauts et ses figures sur un bâton sauteur. Lilly a affirmé que le groupe a sauté beaucoup plus haut qu'elle le croyait. La dresseuse de chiens ALEXANDRA CÔTÉ ( Thetford Mines, Québec) et ses amis à fourrure, Tesla et Louka, ont fait sourire les juges de toutes leurs dents et ont fait scander « PESEZ SUR LE BOUTON D'OR! » à la foule.

et ses amis à fourrure, Tesla et Louka, ont fait sourire les juges de toutes leurs dents et ont fait scander « PESEZ SUR LE BOUTON D'OR! » à la foule. La chanteuse SIMA SAXENA (Victoria, Colombie-Britannique) a interprété une chanson originale sur sa mère et a fait danser les juges. Lilly a dit qu'elle utiliserait cette chanson comme sonnerie.

a interprété une chanson originale sur sa mère et a fait danser les juges. Lilly a dit qu'elle utiliserait cette chanson comme sonnerie. Le magicien WILL STELFOX (Vancouver, Colombie-Britannique) a dégoûté les juges lorsqu'il a avalé cinq lames de rasoir pendant son tour. Lilly a affirmé « n'avoir jamais rien vu de tel ». De son côté, Howie a dit qu'il était « bouche bée ».

a dégoûté les juges lorsqu'il a avalé cinq lames de rasoir pendant son tour. Lilly a affirmé « n'avoir jamais rien vu de tel ». De son côté, Howie a dit qu'il était « bouche bée ». Lindsay a appuyé sur le bouton d'or pour la chanteuse ANICA (Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick) , qui a repris d'une voix puissante la chanson « Unstoppable » de Sia.

, qui a repris d'une voix puissante la chanson « Unstoppable » de Sia. Howie a affirmé que le groupe COOL GIRAFFES (Edmonton, Alberta) est devenu le porte-étendard de la scène edmontonienne de danse grâce à son numéro bien synchronisé et impressionnant.

XPOGO STUNT TEAM ? Sports extremes

Orillia, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de XPOGO STUNT TEAM ICI

ALEXANDRA CÔTÉ ? Numéro canin

Thetford Mines, Québec

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation d'ALEXANDRA CÔTÉ ICI

SIMA SAXENA ? Chant/musique

Victoria, Colombie-Britannique

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de SIMA SAXENA ICI

DUO A3 ? Numéro de cirque

Québec, Québec

CGT.Citytv.com / YouTube

ABEBE ERIGETE ? Numéro de cirque

Toronto, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

WILL STELFOX ? Numéro de magie

Vancouver, Colombie-Britannique

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de WILL STELFOX ICI

THE TREVOR SHOW ? Ensemble vocal

Toronto, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

AMIR BRANDON ? Chant/musique

Toronto, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

KONAH RAYNES ? Chant/musique

Ottawa, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

ANICA ? Chant/musique

Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation d'ANICA ICI

TAP DANCE CANADA ? Danse

CGT.Citytv.com / YouTube

MVP DANCE ? Danse

Toronto, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

COOL GIRAFFES ? Danse

Edmonton, Alberta

CGT.Citytv.com / YouTube

Voyez la prestation de COOL GIRAFFES ICI

**À VENIR**

Voici un aperçu des participants et participantes de la semaine prochaine (mardi 11 avril)

CYDNEE ABBOTT ? Numéro de danse

Oakville, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

MAYA GAMZU ? Chant/musique

Toronto, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

JAMES ALCOCK ? Chant/musique

Mississauga, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

CHRISTOPHER MAGAS ? Chant/musique

East St. Paul, Manitoba

CGT.Citytv.com / YouTube

KATHERINE LYNN-ROSE ? Chant/musique

Burlington, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

REESE NELSON ? Sport extreme

Calgary, Alberta

CGT.Citytv.com / YouTube

SYD BOSEL ? Numéro d'humour

Comox, Colombie-Britannique

CGT.Citytv.com / YouTube

THE SIGMAZ ? Numéro de danse

Scarborough, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

VOICES ROCK PRIME ? Ensemble vocal

Mississauga, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

KEVIN FAST ? Cascade

Cobourg, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

KNIGHT1 ? Chant/musique

Calgary, Alberta

CGT.Citytv.com / YouTube

DARCY MITCHISON ? Chant/musique

Hamilton, Ontario

CGT.Citytv.com / YouTube

BRIAN TYLER ? Chant/musique

Grenville-sur-la-Rouge, Québec

CGT.Citytv.com / YouTube

RAYMOND SALGADO ? Chant/musique

Vancouver Island, Colombie-Britannique

CGT.Citytv.com / YouTube

Canada's Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

