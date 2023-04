Le Prix du CALQ - OEuvre de la relève à Montréal est décerné à l'écrivaine Charlotte Biron





MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Montréal et La Fabrique culturelle, est heureux de décerner le Prix du CALQ - OEuvre de la relève à Montréal à l'auteure Charlotte Biron pour son oeuvre littéraire Jardin radio. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, lui a été remis par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la soirée HORIZONS | Les prix de la relève en art, philanthropie et gestion culturelles, produite par Culture Montréal, en collaboration avec la Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM) et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal, au Cinéma du Musée, à Montréal.

Il s'agissait de la première édition de cette remise de prix conjointe dont l'objectif est de souligner le talent et l'audace des créateurs, des créatrices, des gestionnaires et des philanthropes culturels de la nouvelle génération.

«?Jardin radio est une oeuvre remarquable et touchante, qui transforme l'expérience de la maladie et invite à une réflexion sur le temps particulièrement unique. Le traitement du traumatisme est un véritable coup de poing tout au long du livre. La forme hybride de l'oeuvre est d'une grande fluidité et le rapport au son, à l'écoute et à la voix que propose l'auteure est très fort. De plus, la thématique de la résilience y est transposée dans un style limpide, efficace et sans artifice?», ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Synopsis de l'oeuvre

Une boîte de carton, une cassette, un téléphone, une radio. Le décor est dépouillé. Le corps est en convalescence, improductif, à l'écart du monde. Du fond de la pièce s'échappent des murmures, bientôt des phrases. Ce ne sont pas des gens. Ce sont des voix à la radio. Pendant des jours, des mois, des années, ces voix trompent la solitude et la douleur. (Source : Le Quartanier)

À propos de Charlotte Biron

Née en 1990 à Montréal, Charlotte Biron est titulaire d'un doctorat en études littéraires décerné conjointement par l'Université Laval et l'Université Montpellier 3. Elle est l'auteure de Mavis Gallant et Gabrielle Roy, journalistes. Elle fait de la radio et de la création sonore depuis une dizaine d'années. Elle est chargée de cours en littérature et chercheuse postdoctorale à l'Université de Montréal.

Pour découvrir le travail de Charlotte Biron, une vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient les écrivaines Marie-Pier Lafontaine pour son essai Armer la rage. Pour une littérature de combat et Nelly Desmarais pour son recueil de poésie Marche à voix basse.

Culture Montréal s'est entretenue avec les trois finalistes lors d'une rencontre inédite portant sur leurs oeuvres respectives et les sujets qui les animent, leur processus de création et l'écriture de soi. Découvrez ce portrait dialogué sur le blogue de Culture Montréal.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au coeur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

