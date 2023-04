NTT et SES fourniront aux entreprises des solutions d'edge computing et de réseau 5G privé via des satellites





NTT Ltd., un leader mondial des infrastructures et de services informatiques, et SES, un chef de file mondial des services de connectivité des contenus via satellite, annoncent aujourd'hui un partenariat pluriannuel pour utiliser les satellites SES afin de fournir le service Edge as a Service de NTT aux entreprises clientes. La collaboration rassemblera l'expertise de NTT dans les services gérés de mise en réseau et d'entreprise avec les capacités satellitaires uniques de SES pour fournir une connectivité fiable aux entreprises qui doivent répondre à des hausses de la demande de connectivité ou qui sont basées hors de la portée des réseaux terrestres fixes.

L'offre unique combine la 5G privée et l'edge computing entièrement gérés de NTT avec le système de communications en orbite terrestre moyenne de deuxième génération de SES ? O3b mPOWER ? pour fournir une connectivité étendue et fiable. Cette solution s'adresse aux entreprises opérant dans des régions où les réseaux terrestres font défaut et aux entreprises souhaitant tirer parti d'une connectivité haute performance pour accroître leur efficience et gonfler leurs revenus. Grâce à la polyvalence combinée des réseaux 5G privés et de la technologie satellitaire, cette solution de bout en bout devrait propulser divers secteurs ? énergétique, minier, maritime, manufacturier, industriel, etc. ? qui étaient jusque-là limités par la connectivité et qui devront intensifier leurs plans de transformation numérique et augmenter les flux de revenus.

« Nous sommes ravis d'écrire ce nouveau chapitre avec SES, pour combiner notre expertise collective pour aider les entreprises à se transformer et à se mettre à l'échelle numériquement », déclare Miriam Murphy, PDG Europe, NTT Ltd. « Comme les organisations sont aux prises avec les défis d'un monde en évolution rapide, il est plus important que jamais de tirer parti de la puissance de la technologie pour stimuler la croissance et l'innovation. »

En remettant le contrôle et la propriété entre les mains du client, cette solution conjointe fournira une couverture à plus de 190 pays avec l'itinérance public-privé. En plus de ses capacités de 5G privée et d'edge computing, NTT fournira également des services de conseil et de conception de cas d'utilisation, de développement d'applications, d'intégration de systèmes, de mise en oeuvre et de services gérés, alors que SES fournira des réseaux satellitaires de bout en bout via O3b mPOWER qui seront intégrés de manière optimale à l'offre de NTT.

« La 5G privée est une puissance transformatrice qui permet aux entreprises de consolider l'infrastructure réseau existante et de fournir des connexions fiables, à large bande passante et à faible latence pour de multiples cas d'utilisation fonctionnant sur un seul réseau 5G privé », déclare Olivier Posty, directeur général pour le Luxembourg, NTT Ltd. Et Posty d'ajouter : « Comme nos clients continuent d'innover, les partenaires réseau possédant les compétences et l'expertise appropriées seront essentiels au succès sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. La solide solution à pile complète de réseau 5G privé en tant que service de NTT, livrée sur site, à la périphérie ou en tant que service cloud, est complétée par les services de télésurveillance 24/7 de NTT et par un portail CIO en libre-service, garantissant que la pile complète de services gérés d'edge computing de NTT fournit des renseignements exploitables en temps réel pour améliorer l'efficience du traitement et accélérer les performances de l'entreprise. »

L'offre Edge as a Service de NTT comprend la connectivité IoT, edge computing et 5G privée fournie par NTT dans l'ensemble de sa présence mondiale. Edge as a Service de NTT est une solution unique, entièrement gérée et intégrée qui accélère l'automatisation des processus métier, permettant aux entreprises de déployer rapidement leurs applications de manière plus sécurisée et de les surveiller de plus près en périphérie, réduisant ainsi les temps d'arrêt, améliorant l'expérience utilisateur et optimisant les coûts.

« Ce partenariat entre NTT et SES est une première au niveau de l'ensemble du secteur, combinant des quantités massives d'expertise que les deux entreprises apportent dans chaque domaine, et la proposition de valeur commune est en avance sur la courbe en termes de valeur ajoutée qui sera fournie aux clients. Ce partenariat créera également de grandes opportunités dans les pays où le spectre 5G n'est pas encore prêt, permettant ainsi la transformation des entreprises à l'échelle mondiale », déclare Alejandro Cadenas, vice-président associé, EMEA Telco Mobility Research, IDC.

Selon John-Paul Hemingway, responsable de la stratégie chez SES, ce partenariat est unique en son genre, car les deux entreprises fournissent conjointement des solutions de connectivité exhaustives et résilientes aux clients du monde entier. « En plus de ses capacités prévisibles à faible latence, le débit optimal et la flexibilité totale d'O3b mPOWER sur les services asymétriques ou symétriques se traduiront par l'intégration et l'extension transparentes des réseaux terrestres et satellitaires, permettant à nos clients de libérer tout le potentiel des technologies émergentes telles que la 5G, l'IoT et le cloud computing, et de stimuler la transformation numérique dans l'ensemble des secteurs. »

Le partenariat entre NTT et SES intervient alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers la technologie pour stimuler la croissance et l'innovation. Les entreprises reconnaissent l'impact positif de la connectivité à haut débit et des réseaux résilients sur les opérations commerciales, ce qui stimule la demande et alimente la généralisation de la transformation numérique. En tirant parti de leurs forces respectives, NTT et SES se positionnent favorablement pour fournir aux clients les solutions innovantes Edge as a Service dont ils ont besoin pour réussir dans un monde en évolution rapide.

###

À propos de NTT Ltd.

Appartenant à NTT DATA, un fournisseur de services informatiques pesant 30 milliards USD, NTT Ltd. est une société de services et d'infrastructures informatiques de premier plan qui sert 65 % des entreprises du Fortune Global 500 et plus de 75 % des entreprises du Fortune Global 100. Nous posons les bases de l'écosystème réseau de la périphérie vers le réseau?des entreprises, simplifions la complexité de leurs charges de travail dans des environnements multicloud et innovons à la périphérie de leurs environnements informatiques, là où convergent les réseaux, le cloud et les applications. Nous proposons une infrastructure modulable et garantissons l'adoption des meilleures pratiques en matière de conception et d'exploitation dans l'ensemble de nos centres de données sécurisés, évolutifs et personnalisables. Sur la voie d'un avenir défini par les logiciels, nous soutenons les entreprises grâce à nos services d'infrastructure fournis sur plateforme. Notre mission est de créer un avenir connecté.

Rendez-vous sur services.global.ntt

À propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d'offrir des expériences incroyables partout sur Terre, en distribuant des contenus vidéo de la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Chef de file des solutions globales de gestion de la connectivité des contenus, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, y compris le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s'appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. La société se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES prend en charge environ 8 000 chaînes à 369 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (mnémo : SESG). Plus d'informations sur : www.ses.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 18:15 et diffusé par :