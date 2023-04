Incendie du Vieux-Montréal - La coroner en chef ordonne une enquête publique





QUÉBEC, le 4 avril 2023 /CNW/ - La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné ce jour une enquête publique sur les sept décès survenus lors d'un incendie dans le Vieux-Montréal le 16 mars dernier à la suite de la demande du ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, et désigne Me Géhane Kamel pour la présider. Elle sera assistée dans cette tâche par Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques. Les modalités de l'enquête et des audiences seront établies conformément à la loi, en prenant soin de ne pas porter atteinte au processus judiciaire en cours dans cette affaire.

Rappelons que l'enquête publique vise à faire la lumière sur les causes probables et les circonstances des décès de Mme Camille Maheux, Mme An Wu, Mme Dania Zafar, Mme Saniya Khan, Mme Charlie Lacroix, M. Nathan Sears et de M. Walid Belkahla. Elle permettra également de formuler, s'il y a lieu, des recommandations afin d'éviter d'autres décès dans des circonstances similaires.

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, veuillez transmettre une demande écrite exposant les motifs à la coroner. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le procureur, Me Dave Kimpton, au poste 20232, ou par courriel à l'adresse [email protected].

Pour préserver l'indépendance et l'impartialité du processus, le Bureau du coroner ne formulera aucun commentaire additionnel au sujet de l'enquête.

