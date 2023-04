L'UQAT propose une expérience humaine et interactive pour présenter sa formation à distance





ROUYN-NORANDA, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), chef de file en formation à distance, invite la population à participer à ses séances d'information virtuelles les 25, 26 et 27 avril prochains. C'est sous une formule dynamique et interactive que l'ensemble de ses programmes à distance seront présentés, soit ceux en sciences de l'éducation, en agriculture, en sciences de la santé, en sciences de la gestion, en mines ainsi qu'en études autochtones.

L'évènement s'adresse à toutes les personnes souhaitant entreprendre une formation universitaire à distance ainsi qu'aux professionnelles et professionnels de l'orientation et de l'information scolaire. Il sera possible d'assister à des rencontres afin de découvrir les programmes d'études, les services aux étudiants, les méthodes d'enseignement et ce sera aussi l'occasion de s'informer sur la façon de déposer une demande d'admission ainsi que sur la reconnaissance des acquis. Finalement, il sera aussi possible d'entendre des témoignages d'étudiantes et d'étudiants et de personnes diplômées issues des différents programmes.

«?Par nos programmes à distance, notre offre de formation est disponible sur l'ensemble du territoire québécois. Depuis maintenant 30 ans, l'UQAT se démarque par la qualité de ses programmes, mais surtout par sa méthode unique et novatrice d'enseignement à distance. Le service personnalisé est au coeur de la renommée de notre université. L'ensemble du corps professoral et du personnel vous accompagne tout au long de votre parcours. C'est cette approche humaine et audacieuse qui fait de l'UQAT un milieu rassurant pour réaliser un projet d'études?», explique Vincent Rousson, recteur de l'UQAT.

Des bourses et demande d'admission sans frais

L'inscription à l'évènement est obligatoire. Une bourse de 1?000 $, applicable sur les droits de scolarité et offerte par la Fondation de l'UQAT, sera attribuée au hasard parmi les personnes qui auront participé. De plus, les participantes et participants pourront déposer sans frais une première demande d'admission pour la session d'automne 2023, une valeur de 75 $.

Inscrivez-vous et consultez l'horaire des séances d'information dès maintenant.

