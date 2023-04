CAE inaugure son premier centre de formation pour l'aviation d'affaires sur la côte ouest américaine au Nevada





Le nouveau centre élargit le réseau et augmente la capacité de formation pour répondre à la forte demande de pilotes

La coentreprise Embraer CAE Training Services prend de l'expansion avec l'ajout d'un septième simulateur de vol Phenom 300

LAS VEGAS, le 4 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, CAE a inauguré son tout nouveau centre de formation pour l'aviation d'affaires. Il s'agit de son premier sur la côte ouest américaine. Situé dans le comté de Clark, près de l'aéroport international Harry Reid, le centre de formation de 50 000 pi2 peut accueillir jusqu'à huit simulateurs de vol, dont sept sont déjà en service pour les avions Bombardier Global 7500, Gulfstream G650, G550, GIV, GV et Embraer ERJ145. De plus, un simulateur Phenom 300E a également été déployé au nouveau centre, ce qui porte à sept le nombre de simulateurs Phenom 300 déployés par la coentreprise Embraer CAE Training Services (ECTS) partout dans le monde. CAE Las Vegas a amorcé ses activités en octobre 2022, ajoutant une capacité de formation essentielle pour l'aviation d'affaires dans la région afin de répondre à la demande accrue de pilotes de jets d'affaires.

CAE a célébré cette étape importante lors d'un événement au nouveau centre de formation, où elle a accueilli des clients, des partenaires, des employés, des représentants du gouvernement et des représentants de l'industrie à la cérémonie d'inauguration officielle menée par Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

« L'inauguration de CAE Las Vegas est une autre étape importante dans l'expansion de notre réseau de formation pour l'aviation d'affaires, qui permet de rapprocher CAE de ses clients sur la côte ouest et ailleurs », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Grâce à un emplacement stratégique, à un environnement d'affaires attrayant et à une main-d'oeuvre hautement spécialisée, le Nevada est l'endroit idéal pour le premier centre de formation pour l'aviation d'affaires de CAE sur la côte ouest. Nous sommes fiers de nous établir officiellement dans cet État et nous remercions les habitants du Nevada de leur soutien et de leur accueil chaleureux. »

CAE a créé plus de 75 emplois hautement qualifiés et bien rémunérés au Nevada. Son éventail élargi de produits est aligné sur l'avenir électrique, innovateur et connecté du Nevada. Au cours de la prochaine décennie, CAE prévoit d'apporter une valeur économique totale de plus de 220 millions $ à la région.

L'investissement de CAE a permis de mettre en place une installation à la fine pointe de la technologie dotée des plus récents simulateurs. Les clients de l'aviation d'affaires du nouveau centre de formation ont un accès complet à la technologie et à l'expertise en formation de CAE pour améliorer leur sécurité, leur efficacité et leur état de préparation. Les programmes de formation du centre combinent des méthodologies innovatrices, des instructeurs compétents et une technologie de simulation avancée.

Pour répondre à la demande accrue de formation dans le domaine de l'aviation d'affaires, le centre formera plus de 2 500 pilotes par année afin d'aider à accroître le nombre de pilotes aux États-Unis et à répondre à la demande des clients.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au coeur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 16:02 et diffusé par :