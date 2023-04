Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un projet vert dans l'industrie du ciment et du béton

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, fera une annonce en lien avec la réduction des émissions de carbone dans l'industrie canadienne du ciment et du béton. Le ministre Champagne sera...





La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme au...





ZAPI GROUP, le leader mondial des produits destinés à l'électrification des véhicules, a annoncé le grand retour de la conférence virtuelle dédiée à l'avenir de l'électrification et intitulée « Future of Electrification » les 9 et 10 mai 2023....





Aujourd'hui, Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée de Thunder Bay--Supérieur Nord, et Majid Jowhari, député de Richmond Hill, ont visité Edgecom Energy Inc. et Circuit Energy à Richmond Hill pour souligner les investissements...





Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir de publier son rapport de développement durable 2022, qui souligne l'engagement de la Société pour améliorer sa performance environnementale, sociale et de gouvernance...