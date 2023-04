La plateforme événementielle de relations avec les investisseurs de Notified offre de nouvelles fonctionnalités en vue de créer des communications avec les parties prenantes qui soient engageantes et accessibles





NEW YORK, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified , partenaire technologique mondialement reconnu pour les relations avec les investisseurs, les relations publiques et les professionnels du marketing, a annoncé aujourd'hui une série d'améliorations désormais disponibles sur sa plateforme événementielle de relations avec les investisseurs (RI) , notamment des fonctionnalités étendues qui renforcent la conformité à l'accessibilité numérique et améliorent l'engagement des parties prenantes pour les journées d'annonce de résultats et de rencontre des investisseurs. Les derniers développements apportés à la plateforme permettent aux clients de Notified de répondre aux exigences de conformité tout en créant des événements à fort impact pour renforcer et étendre leur base d'actionnaires, en savoir plus sur leur communauté d'investisseurs et accéder aux données et aux analyses dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.



« Dans l'environnement commercial complexe d'aujourd'hui, la responsabilité d'une gestion réussie des communications entre la direction de l'entreprise et les parties prenantes est absolument critique », a déclaré Nimesh Davé, président de Notified. « Les sociétés veulent sensibiliser, accroître la visibilité et rester compétitives. Chez Notified, nous sommes déterminés à développer les outils qui donnent des moyens aux entreprises d'étendre la portée de leurs histoires en innovant dans les processus de RI traditionnels afin de répondre aux attentes en constante évolution des investisseurs et, en fin de compte, de soutenir des résultats commerciaux fructueux. Les dernières améliorations apportées à la plateforme événementielle de RI de Notified permettent l'innovation en offrant flexibilité et optionnalité, tout en garantissant une conformité et une sécurité à la pointe de l'industrie. »

Un snippet média accompagnant ce communiqué de presse est disponible en sélectionnant l'image ou le lien ci-dessous :

See the Newest Enhancements to Notified's IR Event Platform

Ces améliorations incluent :

Conformité et accessibilité numérique améliorées : les lecteurs de webdiffusion de Notified sont régulièrement évalués et mis à jour en fonction de l'évolution des exigences d'accessibilité, en partenariat avec le fournisseur de solutions d'accessibilité numérique Level Access . La webdiffusion rehaussée de la plateforme événementielle de RI présente une expérience utilisateur améliorée qui soutient nos clients en respectant les normes de niveau AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG 2.1), y compris la compatibilité des lecteurs d'écran.

les lecteurs de webdiffusion de Notified sont régulièrement évalués et mis à jour en fonction de l'évolution des exigences d'accessibilité, en partenariat avec le fournisseur de solutions d'accessibilité numérique . La webdiffusion rehaussée de la plateforme événementielle de RI présente une expérience utilisateur améliorée qui soutient nos clients en respectant les normes de niveau AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG 2.1), y compris la compatibilité des lecteurs d'écran. Nouvelles mises en page personnalisées : de nouveaux outils comme un hall d'accueil et un compte à rebours sont disponibles pour créer de l'enthousiasme envers des événements très attendus. Les sociétés peuvent adapter l'aspect et la convivialité de l'intégralité de leur site Web en transformant les webdiffusions en microsites à une ou plusieurs pages.

: de nouveaux outils comme un hall d'accueil et un compte à rebours sont disponibles pour créer de l'enthousiasme envers des événements très attendus. Les sociétés peuvent adapter l'aspect et la convivialité de l'intégralité de leur site Web en transformant les webdiffusions en microsites à une ou plusieurs pages. Engagement puissant des parties prenantes : les utilisateurs finaux ont un contrôle accru de leur expérience, y compris la capacité à gérer la vitesse de lecture pour le contenu en direct et à la demande, le Live DVR pour mettre en pause et reprendre sans rien manquer, et une fonctionnalité d'incrustation d'image pour les webdiffusions vidéo.

les utilisateurs finaux ont un contrôle accru de leur expérience, y compris la capacité à gérer la vitesse de lecture pour le contenu en direct et à la demande, le Live DVR pour mettre en pause et reprendre sans rien manquer, et une fonctionnalité d'incrustation d'image pour les webdiffusions vidéo. Optionnalité et évolutivité : la plateforme événementielle de RI de Notified est disponible en modes Essentiel et Expert ? ces nouvelles versions de produits flexibles permettent aux équipes chargées des RI de sélectionner une solution qui répond à leurs besoins et budgets uniques, tout en assurant l'inclusivité et l'accessibilité pour tous les utilisateurs.

« La plateforme événementielle de RI de Notified permet aux équipes des finances de tirer le meilleur parti des communications requises : elle est spécialement conçue pour les communications avec les investisseurs et les rapports d'entreprise », a indiqué Erik Carlson, directeur de l'exploitation et directeur financier de Notified. « Nous avons donné la priorité aux fonctions et à la fonctionnalité dont dépendent nos clients afin de respecter les normes d'aujourd'hui (y compris une livraison, une sécurité, un service client et une flexibilité inégalés), tout en permettant l'innovation future. »

Grâce à des décennies d'expérience du marché, Notified est le fournisseur numéro 1 de webdiffusions de RI et un fournisseur de confiance pour 88 % des entreprises du Fortune 100. En plus de sa certification Systems and Organization Controls 2 (SOC2), elle continue de travailler en partenariat avec les principaux conseillers en accessibilité de l'industrie pour les webdiffusions et les sites Web, solidifiant ainsi la capacité de Notified d'atteindre les objectifs des clients tout en maintenant la sécurité et l'accessibilité. La suite de solutions complètes de la société permet aux entreprises d'atteindre efficacement les clients, les investisseurs, les employés et les médias et de susciter leur engagement, de la diffusion des communiqués de presse via GlobeNewswire aux téléconférences sur les résultats, en passant par les sites Web de RI, l'écoute sociale, l'engagement des médias, les webinaires et les expériences numériques.

« C'est très gratifiant de soutenir des entreprises qui partagent notre engagement envers la création d'un monde numérique plus équitable », a commenté Tim Springer, PDG de Level Access. « Notified a donné la priorité à l'accessibilité numérique en développant des expériences inclusives pour ses clients et continue de prioriser l'accessibilité afin de s'aligner sur les nouvelles versions de fonctionnalités. Nous ne pourrions pas être plus fiers de notre travail accompli ensemble sur la plateforme événementielle de RI, et nous ne doutons pas que notre collaboration se poursuivra afin de changer le status quo pour une inclusion en ligne à l'avenir. »

Pour en savoir plus sur la plateforme événementielle de RI de Notified, rendez-vous sur la page : https://www.notified.com/IR/earnings-day

À propos de Notified :

Notified est déterminée à faciliter pour les marques la création et le partage d'histoires percutantes avec le monde. Notre suite de solutions de classe mondiale primées et notre équipe dédiée du service client sont utilisées par plus de 10 000 clients mondiaux, allant d'entreprises en pleine croissance et de sociétés cotées à certaines des marques les plus connues dans le monde.

Les solutions de Notified aident les entreprises à partager et à amplifier efficacement leurs histoires avec les clients, les investisseurs, les employés et les médias. De la distribution des communiqués de presse via GlobeNewswire aux téléconférences sur les résultats, en passant par les sites Web des relations avec les investisseurs, l'écoute sociale, l'engagement des médias, les webinaires et les expériences numériques, Notified fait tout ce que vous pourriez souhaiter. Notified fait partie de West Technology Group, LLC (anciennement Intrado Corporation), qui est contrôlé par les sociétés affiliées de certains fonds gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO). Le siège social de Notified est à New York, dans l'État de New York.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.notified.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter ou sur notre blog .

Contact :

Hannah Freedman

Directrice, Médias et communications

[email protected]

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 16:05 et diffusé par :