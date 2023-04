ReNew se classe parmi les meilleures entreprises d'énergie renouvelable et de services publics au niveau mondial en matière d'ESG, selon Sustainalytics





ReNew Energy Global Plc (« ReNew » ; Nasdaq : RNW, RNWWW) a été classée par Morningstar Sustainalytics parmi les sept premières sociétés d'énergie renouvelable au monde et parmi les dix premières sociétés de services publics mondiales. Les notations de risque ESG de Sustainalytics mesurent l'exposition d'une entreprise aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance propres à son secteur d'activité.

Après une évaluation approfondie et rigoureuse de divers paramètres ESG, ReNew a été classée parmi les sociétés à « faible risque » avec une note de 11,6, ce qui témoigne de sa faible exposition aux risques ESG et de son engagement en faveur du développement durable. L'entreprise a été classée septième parmi 93 entreprises d'énergie renouvelable et dixième parmi 698 entreprises de services publics au niveau mondial.

« Notre faible note de risque ESG attribuée par Morningstar Sustainalytics témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de pratiques de développement durable, d'opérations commerciales éthiques et d'une gouvernance supérieure », a déclaré Sumant Sinha, PDG de ReNew.

« ReNew continuera à déployer une série d'initiatives ESG pour décarboniser ses opérations, réduire sa consommation d'eau, promouvoir la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail, tout en continuant à aider les communautés à devenir résilientes au changement climatique », a-t-il ajouté.

ReNew s'efforce d'améliorer l'efficacité énergétique dans ses bureaux et ses sites. Elle se concentre sur l'achat d'énergie propre pour les opérations, l'électrification des équipements à base de combustibles fossiles, l'encouragement des fournisseurs à fixer des objectifs de réduction des émissions, l'évaluation des matières premières à faible teneur en carbone et l'exploration d'une logistique verte pour le transport.

En outre, l'entreprise s'est engagée à atteindre un plus grand nombre d'objectifs ESG, notamment la positivité de l'eau et l'absence de déchets dans les décharges, et a apporté son aide à plus de 650 000 personnes grâce à ses initiatives de responsabilité sociale des entreprises, telles que Lighting Lives et Young Climate Leadership Programme, entre autres.

« La notation ESG de ReNew reflète notre engagement à créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes », a déclaré Vaishali Nigam Sinha, présidente chargée du développement durable chez ReNew. « Chez ReNew, le développement durable fait partie intégrante de notre stratégie commerciale et nous nous efforçons en permanence d'améliorer nos pratiques conformément aux meilleures pratiques mondiales. En tant qu'entreprise, nous nous engageons à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2040 en nous appuyant sur les initiatives fondées sur des objectifs scientifiques et en nous associant à nos partenaires dans le cadre de l'action climatique », a-t-elle ajouté.

