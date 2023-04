ExaGrid sous les feux de la rampe dans le Guide des programmes de partenaires 2023 de CRN®





ExaGrid®, le développeur de la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du secteur, annonce aujourd'hui que le programme de partenaires revendeurs ExaGrid a été reconnu par CRN®, une marque de The Channel Company, dans son Guide des programmes de partenaires 2023. Ce guide annuel offre des informations essentielles aux membres de l'écosystème des canaux TI pour leur permettre d'explorer les programmes partenaires des fabricants de technologies afin de trouver les vendeurs qui répondront le mieux à leurs besoins commerciaux.

Pour les fournisseurs de solutions tels que les fournisseurs de services gérés (MSP), les revendeurs à valeur ajoutée (VAR), les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services stratégiques, un facteur critique lors de l'évaluation des fabricants informatiques, des fournisseurs de services et des distributeurs avec lesquels s'associer dans la construction de solutions technologiques de classe mondiale est l'étendue et la profondeur des programmes de partenariat proposés par ces entreprises. Des éléments forts tels que les incitations financières, l'assistance aux ventes et au marketing, la formation et la certification, le soutien technique et plus encore peuvent démarquer un vendeur et jouer un rôle clé pour stimuler la croissance à long terme des partenaires.

Dans le Guide des programmes de partenaires 2023, les fournisseurs ont été évalués en fonction des exigences et des offres de programmes, comme la formation et l'éducation des partenaires, le soutien avant et après-vente, les programmes et ressources de marketing, le soutien technique et la communication.

ExaGrid propose de nombreuses innovations dans son programme de partenaires revendeurs ExaGrid, notamment :

Aucun inventaire requis

Pas d'étape ni d'engagement requis

Enregistrement des accords conclus pour les revendeurs qui offrent des opportunités à ExaGrid pour protéger la marge

Programmes SPIFF pour les commerciaux des revendeurs et les architectes de solutions

Bonus Meeting Maker pour les réunions avec des clients potentiels

ExaGrid vend en collaboration avec sa propre force de vente, y compris des ingénieurs techniques des systèmes de terrain

ExaGrid assure l'intégralité de l'assistance à la clientèle et les revendeurs obtiennent toutes les commandes futures pour les renouvellements d'appareils et d'entretien et de support

« C'est un honneur pour ExaGrid de figurer dans le Guide des programmes de partenaires 2023 de CRN », déclare Bill Andrews, président et chef de la direction d'ExaGrid. « ExaGrid a passé des années à perfectionner son approche de commercialisation au côté des revendeurs, et nous pensons disposer aujourd'hui de l'un des programmes de revendeurs les plus solides du secteur. En outre, nos partenaires actuels savent que le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid fonctionne parfaitement et comprend de nombreux avantages uniques qui optimisent les performances de sauvegarde et de restauration dans l'environnement de sauvegarde d'un client, offrent la meilleure solution de récupération en cas de rançongiciel, et fournissent un support client d'exception à leurs clients. Ils recommandent donc à leurs clients d'utiliser ExaGrid en toute confiance. Nous nous réjouissons à l'idée de développer nos partenariats avec des revendeurs et des distributeurs de premier plan dans le monde entier en 2023. »

« Dans le monde d'aujourd'hui, le besoin d'innovation est plus important que jamais », déclare Blaine Raddon, PDG de The Channel Company. « Les fournisseurs de solutions sont à la recherche de vendeurs qui peuvent suivre le rythme de leur développement commercial et l'évolution des besoins des clients. Le Guide des programmes de partenaires 2023 de CRN fournit un aperçu détaillé des points forts de chaque programme, mettant en lumière les vendeurs qui se consacrent à soutenir leur communauté de partenaires et à promouvoir des changements positifs dans l'ensemble du canal TI. »

Le Guide des programmes de partenaires 2023 figurera dans l'édition d'avril 2023 de CRN et en ligne à l'adresse www.CRN.com/PPG.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs dédiés aux systèmes de vente et de prévente dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Ibérie, Inde, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Turquie, et d'autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com et suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent sur leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les témoignages client. ExaGrid est fier de son score NPS de 81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de The Channel Company

The Channel Company rend possible des performances sans précédent dans les canaux informatiques grâce à ses médias dominants, ses événements passionnants, ses conseils et formations d'experts, ainsi que ses plateformes et services marketing innovants. En tant que catalyseur de canal, nous connectons les fournisseurs de technologies, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux. Forts de près de 40 années d'expérience des canaux, nous tirons parti de notre connaissance approfondie pour imaginer de nouvelles solutions innovantes afin de relever des défis technologiques en constante évolution. www.thechannelcompany.com

Suivez The Channel Company sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

© 2023 The Channel Company LLC. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

