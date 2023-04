Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Québec poursuit la réfection de structures entre Caplan et Port-Daniel-Gascons





BONAVENTURE, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la publication d'un nouvel appel d'offres en vue d'entreprendre prochainement les travaux de réfection de la structure enjambant la rivière Saint-Siméon, à Saint-Siméon, et des structures surplombant le ruisseau Cullens et le ruisseau à Day, à Bonaventure.

D'autres appels d'offres suivront dans les prochaines semaines, notamment pour le remplacement de douze ponceaux entre Caplan et Port-Daniel-Gascons.

Ces travaux s'ajouteront, au cours des prochains mois, à ceux déjà prévus à Hope Town, qui comprennent notamment la réfection des ponts ferroviaires au-dessus des rivières Paspébiac et Saint-Godefroi.

Citations

« Le lancement de ce nouvel appel d'offres vient, une fois de plus, confirmer notre intention de réhabiliter le plus rapidement possible le chemin de fer de la Gaspésie. Nous continuons d'agir activement sur l'ensemble du corridor ferroviaire. L'impulsion est bel et bien donnée pour le retour du chemin de fer, comme en témoignent les annonces des dernières semaines. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les bonnes nouvelles se bousculeront depuis le début du mandat et les mois à venir sont prometteurs concernant ce grand projet de mobilité durable pour notre région. Nous sommes résolument engagés à ramener le chemin de fer de la Gaspésie sur les rails! »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie est une priorité pour notre gouvernement. Nous le démontrons une fois de plus aujourd'hui en lançant ce nouvel appel d'offres et en tenant informée la population de la progression des travaux. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le projet a été scindé en trois tronçons pour faciliter sa réalisation :

Matapédia à Caplan (tronçon 1) - en exploitation;

Caplan à Port-Daniel - Gascons (tronçon 2) - en réalisation;

Port-Daniel - Gascons à Gaspé (tronçon 3) - en planification.

Port-Daniel - Gascons à Gaspé (tronçon 3) - en planification. La mise en service du tronçon situé entre Caplan et Port-Daniel - Gascons est prévue en 2024.

et - est prévue en 2024. Le Ministère poursuit les travaux d'ingénierie sur une trentaine d'infrastructures, à réhabiliter ou à reconstruire, entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé afin de terminer en 2023 le dossier d'affaires, qui permettra de préciser les coûts et l'échéancier de réalisation pour ce tronçon.

