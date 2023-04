Comarch reconnue parmi les meilleurs fournisseurs de solutions technologiques de fidélisation





CRACOVIE, Pologne, 4 avril 2023 /CNW/ - Comarch, une entreprise mondiale de logiciels qui compte plus de 20 ans d'expérience sur le marché, figure parmi les 12 plus importants fournisseurs de solutions technologiques de fidélisation. La reconnaissance provient du rapport du premier trimestre 2023 de The Forrester Wavetm : Loyalty Technology Solutions, - un guide complet à l'intention des professionnels du marketing du segment entreprise-consommateur qui recherchent les meilleurs fournisseurs de programmes de fidélisation pour leurs besoins.

L'évaluation des 12 partenaires de fidélisation les plus importants mentionne que Comarch a un solide rendement, reconnaissant que l'entreprise mondialise ses programmes de fidélisation, que l'engagement communautaire est l'un de ses principaux domaines d'intérêt et que les améliorations prévues correspondent à sa vision axée sur l'expérience. Selon le rapport de Forrester, les points forts de la plateforme de marketing de fidélisation de Comarch comprennent la gestion avancée du profil des membres et des capacités de prévention de la fraude. Le rapport indique que l'entreprise de logiciels met en valeur son expertise en matière de plateforme grâce à une gamme de services techniques solides, a fait des investissements importants dans l'amélioration de la plateforme et de sa stratégie de mise sur le marché, et a une solide mesure des IRC du programme.

Comarch croit que le rapport du premier trimestre 2023 de The Forrester Wavetm : Loyalty Technology Solutions, est une reconnaissance qui témoigne de la solide éthique de travail et de l'efficacité de Comarch dans ses efforts de fidélisation sur les plans technique et stratégique. Le fait d'être mentionné dans une vue d'ensemble aussi complète de l'industrie montre, de l'avis de Comarch, que Comarch est un excellent choix pour les marques mondiales qui cherchent de l'aide pour gérer à grande échelle des activités axées sur la fidélisation. Avec sa plateforme de marketing basée sur l'IA, Comarch est un partenaire de fidélité dont les initiatives produisent des résultats mesurables.

« Je me réjouis de la reconnaissance de Comarch dans Forrester Wave. La fidélisation est en train de devenir courante et de croître rapidement. Nous avons besoin de nouveaux modèles opérationnels et d'une prestation et d'une intégration simplifiées dans les écosystèmes des technologies de marketing. En cette période difficile d'instabilité financière, il est essentiel de se concentrer sur la fidélisation des clients grâce à une expérience exceptionnelle, à la personnalisation et à l'offre d'une valeur importante aux consommateurs fidèles. Notre plateforme de marketing axée sur l'IA et notre vaste gamme de services aux entreprises facilitent grandement la tâche des spécialistes du marketing. Nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape du parcours, de l'élaboration de la stratégie aux activités quotidiennes », explique Janusz Jeremiasz Filipiak, chef de la direction de Comarch Inc.

