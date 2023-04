Fonds régions et ruralité - Plus de 1 M$ pour donner une impulsion à l'agriculture et à l'agroalimentaire dans La Matapédia





AMQUI, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 345 000 $ avec la MRC de La Matapédia pour stimuler l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Différentes actions seront réalisées, notamment la remise en culture des terres en friche, pour favoriser à la fois la rétention des producteurs agricoles matapédiens et l'établissement de nouveaux sur le territoire. L'entente permettra aussi d'appuyer le développement de cultures inédites dans la MRC, en plus de contribuer à mettre en valeur des produits agroalimentaires locaux et à développer l'agrotourisme.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 076 595 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Matapédia totalise, quant à elle, 268 405 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et sa collectivité. En effet, en offrant de nouveaux produits et services, ou encore en développant des circuits courts entre la production et la consommation, ce créneau d'agriculture de proximité sera profitable à toutes et tous! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cet appui au développement des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sera bénéfique pour la MRC de La Matapédia et pour la population. En plus d'avoir des effets positifs sur l'environnement, la consommation de produits locaux encourage non seulement les producteurs d'ici, mais également toute l'industrie agricole. C'est tout le Québec qui gagne à améliorer l'autonomie alimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« J'accueille avec enthousiasme le projet La Matapédia, territoire agricole de proximité, car l'agriculture est un secteur d'activité important pour la MRC. Il encouragera le développement de l'agrotourisme, de projets de serres ainsi que de nouvelles cultures présentement absentes de la MRC. Tout cela en gardant en tête la mise en valeur des produits agroalimentaires locaux. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« L'agriculture et l'agroalimentaire constituent des secteurs économiques importants de notre territoire. En misant sur cette signature, la MRC de La Matapédia envoie le message qu'elle a à coeur l'innovation dans ce domaine prioritaire et qu'elle y voit une multitude de potentiels. Nous avons bon espoir que cette entente permettra de développer des projets agricoles novateurs, de mettre en valeur nos produits agroalimentaires et de confirmer La Matapédia comme une région agricole dynamique et innovante. »

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 13:00 et diffusé par :