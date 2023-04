Liste d'attente pour une consultation en médecine spécialisée - Québec respecte son engagement de rendre publiques les listes d'attente





QUÉBEC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement respecte son engagement à faire preuve de transparence en publiant les listes d'attente pour un examen en médecine spécialisée dans chaque région. Cette approche permettra notamment de mieux cibler les régions et les spécialités où certains changements sont nécessaires, en plus d'adapter davantage l'offre aux besoins de chaque communauté.

Ces informations sont importantes afin que tous les médecins assurent une meilleure responsabilité populationnelle sur chacun des territoires, un élément clé du projet de loi sur l'efficacité du réseau de la santé et des services sociaux déposé par le ministre Dubé la semaine dernière. Mieux partager l'information aux professionnels pour les orienter dans leur prise de décision est nécessaire pour travailler plus efficacement. Accessibles à tous, ces données contribueront à améliorer les soins offerts aux Québécoises et Québécois.

À ce jour, 831 470 examens sont en attente au Centre de répartition des demandes de services (CRDS). Notons que les données qui seront publiées sont mises à jour continuellement, et qu'un travail entre les omnipraticiens et les médecins spécialistes est en cours pour s'assurer que le CRDS représente le plus rapidement possible la réalité des rendez-vous en attente.

« C'est dans un souci de transparence pour les Québécoises et Québécois et d'amélioration continue pour nos équipes que nous rendons publiques les listes d'attente pour chaque région et chaque spécialité. Notre objectif est d'améliorer l'efficacité du réseau, comme le propose notre projet de loi déposé la semaine dernière. C'est grâce à de tels outils d'information que nous y arriverons, en travaillant à réduire les délais d'attente et en recentrant nos efforts et nos ressources là où les besoins sont les plus criants. Je remercie d'ailleurs les médecins spécialistes et les omnipraticiens pour leur collaboration en ce sens, autant pour la transparence et la pertinence de l'information. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

En parallèle de la publication des listes d'attente, le CRDS a lancé en juin Axelle, une plateforme électronique basée sur l'intelligence artificielle. Elle est utilisée pour la validation des listes d'attente avec un médecin spécialiste. Les usagers qui attendent un rendez-vous avec un médecin spécialiste depuis plus d'un an devraient recevoir un texto de la plateforme Axelle.

Les nouvelles informations seront disponibles dans la section « Consultations auprès d'un médecin spécialiste » du tableau de bord public et inclura les renseignements suivants, sous forme de graphiques et de tableaux, mis à jour sur une base périodique :

le nombre de patients qui attendent une consultation - au total, par spécialité, par région et par délai;



le pourcentage de patients en attente dans les délais prescrits en comparaison de ceux qui n'ont pas reçu le service et dont l'attente est hors délais;



un tableau du nombre de patients qui attendent une consultation - par région, par spécialité et par délai;



le nombre de consultations réalisées, au total, par spécialité, par région et par délai;



le pourcentage de consultations réalisées dans les délais prescrits.

La page intitulée « Chirurgie » portera désormais une nouvelle nomenclature pour inclure davantage d'informations pertinentes au même endroit, soit « Services médicaux spécialisés ». Elle contiendra des informations sur les consultations auprès des médecins spécialistes, les chirurgies, les chirurgies oncologiques, la fluidité hospitalière et la situation des urgences.

Parmi les autres changements apportés, mentionnons la suppression de la page « Urgence - données quotidiennes » et son rapatriement du tableau des données quotidiennes vers la page « Urgence ».

Consulter le tableau de bord Performance du réseau de la santé et des services sociaux .

