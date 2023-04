SoftServe obtient la certification TISAX pour la sécurité de l'information dans l'industrie automobile





SoftServe, un chef de file du développement de logiciels et du conseil informatique, a reçu la certification TISAX. Les sites de SoftServe de Francfort-sur-le-Main, Wroclaw et Lviv ont reçu cette importante certification de TÜV Nord en décembre 2022.

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) est la norme de sécurité de l'information de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), et un prérequis essentiel pour les services informatiques soutenant l'industrie automobile allemande. La certification exige des prestataires de services informatiques du secteur automobile qu'ils respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information et de traitement des données, tout en imposant des contraintes en matière de processus, de technologies et de mesures organisationnelles. La certification TISAX garantit que SoftServe est un fournisseur audité et vérifié de solutions informatiques pour l'industrie automobile.

« Nous sommes fiers d'avoir reçu la certification TISAX, qui illustre notre engagement envers le service à la clientèle et la sécurité des données commerciales », déclare Viktoriya Klymenko, VP, réussite client, SoftServe. « Cette certification constitue un jalon de taille pour SoftServe. Elle nous permet de fournir à nos clients du secteur automobile la certitude que nous respectons les normes les plus strictes en matière de sécurité et de respect de l'information. »

La certification TISAX démontre que la vaste expertise de SoftServe en matière de développement logiciel et de conseil en TI fournit des solutions innovantes qui optimisent les processus métier des clients.

Pour plus d'informations sur SoftServe et ses services, visitez le site Web de la société.

À propos de SoftServe

SoftServe est une société internationale de conseil en informatique qui transforme et optimise le fonctionnement commercial des entreprises et des éditeurs de logiciels. Son approche globale est synonyme d'innovation, de qualité et de rapidité dans les secteurs de l'automobile, de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, de la fabrication et des services financiers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 12:50 et diffusé par :