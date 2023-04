STRATÉGIE NATIONALE DE CONSTRUCTION NAVALE - Le chantier Davie dorénavant reconnu à sa juste valeur





LÉVIS, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille avec enthousiasme l'annonce de ce matin concernant la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), présentée conjointement par le premier ministre du Canada Justin Trudeau et le premier ministre du Québec, François Legault, qui permettra notamment au chantier maritime Davie de développer ses activités et de s'imposer à sa juste valeur dans le secteur de la construction navale.

Cette reconnaissance tant attendue dynamisera non seulement le secteur, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. À titre de partenaire de la SNCN et selon les estimations, la contribution de la Davie pourrait s'élever jusqu'à 21 G$ d'ici 2040. À juste titre, l'expertise et la qualité de livraison des projets du constructeur québécois ne pouvaient plus être sous-représentées indéfiniment dans le cadre actuel. À long terme, ce sont tous les Québécois et toutes les Québécoises qui profiteront des retombées économiques de cette entente.

Grâce à cette annonce, Davie pourra cimenter sa place parmi les chantiers navals les plus technologiquement avancés. Les investissements annoncés en matière de décarbonation et d'automatisation des activités démontrent également une nécessité comprise de s'inscrire dans le temps et la durabilité.

Évidemment, la création et le maintien de 4 700 emplois stables et payants pour les deux prochaines décennies représentent non seulement une bonne nouvelle pour le Québec et pour le Canada, mais envoient également un message fort à l'industrie qui pourra compter sur un soutien structurel et prévisible du gouvernement.

L'apport conjoint du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral à hauteur de 840 M$ pour la modernisation des infrastructures représente également un appui considérable puisqu'en s'inscrivant dans la SNCN, la Davie devra mettre à niveau ses installations afin de répondre à la nouvelle demande.

« Aujourd'hui, Lévis prend résolument sa place parmi les moteurs économiques du Québec et du Canada. Il s'agit d'une annonce que nous attendions depuis longtemps! Les régions du Québec ne pourront qu'en bénéficier. Au-delà d'un bassin de main-d'oeuvre qui sera directement touché par cette annonce, les centaines de fournisseurs de la Davie, qui sont très présents au Québec, seront également mis à contribution. Cela représente une très bonne nouvelle pour la santé du tissu corporatif de plusieurs localités québécoises », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« L'industrie navale amène depuis longtemps des retombées importantes pour l'économie québécoise, notamment par la création et le maintien d'emplois payants. En devenant officiellement le troisième fournisseur partenaire d'Ottawa, la Davie assurera non seulement la construction de brise-glaces nécessaires à la performance des corridors commerciaux, mais permettra également au Québec de consolider une réputation internationale bien établie », ajoute-t-il.

