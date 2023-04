Natura &Co vend Aesop à L'Oréal





Avec une structure financière renforcée, Natura &Co entend se concentrer sur ses priorités stratégiques

SÃO PAULO, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE ? NTCO; B3 ? NTCO3) annonce avoir conclu un accord aux termes duquel L'Oréal s'engage à acquérir Aesop, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire de la croissance de la marque de beauté de luxe après 10 années de succès sous la direction de Natura &Co.

Dans le cadre de cette transaction, L'Oréal a signé un accord en vue d'acquérir Aesop pour une valeur d'entreprise de 2,525 milliards de dollars. La transaction est encore soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être clôturée au cours du troisième trimestre 2023.

Grâce à cette opération, Natura &Co renforcera et assainira son bilan, libérant ainsi des ressources pour se concentrer sur ses priorités stratégiques, notamment l'intégration en Amérique latine, ainsi que la poursuite du renforcement de l'empreinte d'Avon International et l'amélioration de l'activité de The Body Shop.

Depuis sa reprise par Natura &Co en 2012, Aesop a connu une croissance spectaculaire. Entre 2012 et 2022, les ventes brutes sont passées de 28 millions de dollars à 537 millions de dollars. Le nombre de magasins et de guichets a augmenté, passant de 52 à 395, tandis qu'Aesop étendait sa présence géographique de 8 à 29 marchés. Plus récemment, en 2022, Aesop a ouvert ses premiers magasins physiques en Chine continentale et a considérablement développé son segment des parfums.

Fabio Barbosa, directeur général de Natura &Co, a déclaré : « La cession d'Aesop marque un nouveau cycle de développement pour Natura &Co. Avec une structure financière renforcée et un bilan assaini et une discipline financière stricte, Natura &Co sera en mesure de se focaliser davantage sur ses priorités stratégiques, notamment son plan d'investissement en Amérique latine. Nous pourrons également nous concentrer sur la poursuite de l'amélioration des activités de The Body Shop et sur le recentrage de l'empreinte d'Avon International. Nous sommes fiers du succès remarquable remporté par la marque Aesop et nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les partenaires d'Aesop, qui ont énormément contribué non seulement au succès de la marque Aesop, mais aussi à faire de Natura &Co ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes convaincus que la croissance d'Aesop se poursuivra sous la direction de L'Oréal et nous souhaitons à Aesop un succès continu dans ce nouveau chapitre. »

Nicolas Hieronimus, directeur général du Groupe L'Oréal, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir Aesop et ses équipes au sein de la famille du Groupe L'Oréal. Aesop incarne une beauté avant-gardiste : non seulement ses produits sont fabriqués avec le plus grand soin et une attention aux détails exceptionnelle ; mais ils sont aussi une superbe combinaison de modernité urbaine, d'hédonisme et de luxe reconnu. Aesop tire avantage de tous les courants de consommation ascendants actuels et L'Oréal contribuera à accélérer son énorme potentiel de croissance, notamment en Chine et dans le Travel retail. »

Michael O'Keefe, PDG d'Aesop, a ajouté : « C'est un grand jour pour Aesop. Grâce au soutien de Natura &Co, nous avons fait d'Aesop, au cours de la dernière décennie, un acteur mondial admirable dans le domaine de la beauté de luxe, qui propose une puissante gamme de produits et une expérience unique pour les clients et les détaillants. Nous entrons maintenant dans la prochaine phase de notre développement et je suis convaincu que grâce au partenariat avec L'Oréal, nous serons en mesure de proposer nos produits de soin exceptionnels à un plus grand nombre de personnes et continuerons à développer notre marque à l'échelle mondiale. Nous remercions Natura &Co pour son soutien et nous sommes impatients de travailler avec L'Oréal pour poursuivre notre développement, en nous appuyant sur notre marque distinctive et notre héritage. »

Morgan Stanley a été le principal conseiller financier, Bank of America le conseiller financier et Davis Polk & Wardwell le principal conseiller juridique de Natura &Co.

À propos de Natura &Co

Natura &Co est un groupe cosmétique mondial, orienté vers un but commun, multicanal et multimarque, qui comprend Avon, Natura, The Body Shop et Aesop. Natura &Co a enregistré un chiffre d'affaires net de 36,3 milliards de réaux brésiliens en 2022. Les quatre entreprises qui forment le groupe s'engagent à générer un impact économique, social et environnemental positif. Depuis 136 ans, Avon s'engage en faveur des femmes : en proposant des produits de beauté innovants et de qualité qui sont essentiellement vendus à des femmes, par des femmes. Fondée en 1969, Natura est une multinationale brésilienne du secteur des cosmétiques et des soins personnels, leader de la vente directe. Fondée en 1976 à Brighton, en Angleterre, par Anita Roddick, The Body Shop est une marque de beauté mondiale qui cherche à avoir un impact positif dans le monde. La marque de beauté australienne Aesop a été créée en 1987 avec pour objectif de proposer une gamme de produits de qualité supérieure pour la peau, les cheveux et le corps.

À propos d'Aesop

Aesop est une marque aspirationnelle de luxe qui propose des produits efficaces et sensoriels dans de multiples catégories de la beauté et du bien-être : soin du visage, des cheveux et du corps, senteurs d'intérieur et parfums. Depuis sa création en 1987, Aesop connaît une solide croissance organique tout en maintenant sa forte éthique de marque et en restant fidèle à ses valeurs sociales et environnementales fondatrices. Grâce à son réseau de plus de 395 points de vente au design unique de par le monde, grâce à l'élégance de son expérience client, et grâce à une approche où chaque décision est dictée par la raison d'être de l'entreprise, Aesop a su attirer une communauté de clients loyale et toujours plus nombreuse ; aussi l'entreprise est bien placée aujourd'hui pour devenir une pionnière dans le monde de la beauté de luxe. Aesop est fière d'être une entreprise certifiée B Corporation®.

