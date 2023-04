TTI s'engage à établir des objectifs basés sur la science





HONG KONG, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise mondiale d'équipements électriques, d'entretien et de nettoyage des sols Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou la « Société ») (code boursier : HK : 0669, symbole ADR : TTNDY) a l'honneur d'annoncer qu'elle s'est engagée à fixer des objectifs fondés sur la science en signant la lettre d'engagement relative à l'initiative Science Based Target (SBTi). Cette mesure harmonise officiellement la Société avec la mission de l'Accord de Paris et établit notre engagement à réduire les émissions de carbone dans toute notre chaîne de valeur.

Nous progressons vers notre objectif de réduction des champs d'application 1 et 2, soit une réduction absolue de 60 % d'ici 2030, sur la base de notre référence de 2021. En 2022, nous avons amélioré l'intensité de nos émissions de 4 % par rapport à l'année précédente, ce qui s'est traduit par une réduction totale absolue des émissions d'équivalent CO2 de 6 000 tonnes. Pour remplir notre engagement, nous prévoyons de confirmer notre réduction actuelle de 60 % et de terminer notre cartographie du champ d'application 3 afin de soumettre nos objectifs de réduction au SBTi pour validation d'ici 2025.

La durabilité est un élément important de la culture de TTI, et nous sommes bien placés pour accélérer notre parcours de développement durable et atteindre nos buts et objectifs. Nous sommes impatients de partager le rapport environnemental, social et de gouvernance 2022 de TTI, préparé conformément à l'annexe 27 du Règlement de cotation de la Bourse de Hong Kong le 17 avril 2023, avec plus de détails.

À propos de TTI

TTI est un leader mondial de la technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les produits et solutions d'entretien et de nettoyage des sols pour les bricoleurs, les consommateurs, les professionnels et les utilisateurs industriels destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques : des marques puissantes, des produits innovants, du personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle, qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale consistant à poursuivre sans relâche l'innovation des produits a permis à TTI d'être à l'avant-garde de ses secteurs tout en maintenant des normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise élevées. Le portefeuille de puissantes marques de TTI comprend les outils électriques, les accessoires et outils à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie EMPIRE, ainsi que les produits et solutions de nettoyage des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, de l'indice FTSE RAFITM All-World 3000, de l'indice FTSE4Good Developed et de l'indice MSCI ACWI. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.ttigroup.com.

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 12:05 et diffusé par :