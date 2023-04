Développement de l'industrie maritime - Québec, partenaire de Chantier Davie Canada pour la modernisation de ses installations





LÉVIS, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Chantier Davie Canada (ci-après « Chantier Davie ») investissent près de 840 millions de dollars afin de moderniser les installations de construction navale du chantier et d'assurer sa croissance. Ces investissements permettront à Chantier Davie d'obtenir des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour la construction de brise-glaces et de traversiers pour le compte de la Garde côtière canadienne et de Transports Canada. La contribution financière du gouvernement du Québec totalise 519,2 millions de dollars.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et du député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville.

Au plus fort des activités, plus de 1 800 emplois seront créés. Cet important investissement consolidera toute une chaîne d'approvisionnement, incluant les 1 100 fournisseurs québécois de Chantier Davie.

Citations :

« Chantier Davie, c'est une fierté pour tout le Québec, et notre annonce d'aujourd'hui est un gain extraordinaire pour Lévis, la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches. On parle d'une mise à niveau majeure, qui va rendre le chantier plus compétitif à l'international et qui va créer de la richesse et des emplois payants au Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Chantier Davie et toute sa chaîne d'approvisionnement occupent une place importante dans l'économie du Québec. Les retombées de ces contrats vont se faire ressentir dans plusieurs régions, et c'est pour ça qu'on a investi autant dans ce projet. Avec ses nouvelles installations, le chantier pourra construire des navires à la fine pointe de la technologie. Nous pouvons être très fiers de notre expertise québécoise, de notre savoir-faire et de notre grande ingéniosité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Chantier Davie fait partie du paysage lévisien depuis près de 200 ans. Aujourd'hui, cette entreprise emblématique se projette dans l'avenir et se donne les moyens de performer encore plus. Ce projet favorise notamment le développement et la rétention des travailleurs dans l'industrie de la construction navale, une excellente nouvelle pour les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Nous saluons le soutien du gouvernement du Québec envers notre projet visant à devenir l'une des installations de construction navale les plus modernes au monde. La Stratégie nationale de construction navale servira de tremplin pour créer au Québec un pôle compétitif dans ce domaine à l'échelle internationale. Grâce à la construction de navires à la fine pointe de la technologie, qui font l'objet d'une forte demande mondiale, nous générerons et mettrons en valeur l'innovation et le talent québécois. »

James Davies, président et chef de la direction de Chantier Davie

Faits saillants :

Fondé en 1825 à Lévis, Chantier Davie est le plus grand chantier naval au pays. L'entreprise effectue la conception, la construction et la réparation de navires spécialisés. Elle a livré, avec la participation de quelque 1 100 fournisseurs québécois répartis dans toute la province, plus de 700 navires.

La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) est un projet à long terme visant à renouveler la flotte fédérale de navires destinés à la Marine royale canadienne, à Transports Canada et à la Garde côtière canadienne.

Pour se joindre à la SNCN, Chantier Davie devait notamment s'engager à investir dans des installations, des processus et des pratiques conformes aux normes internationales.

La contribution financière du gouvernement du Québec sera octroyée à Davie Infrastructure, société en commandite. Cette société d'actifs, créée pour les fins de l'intervention, détiendra les infrastructures liées à la construction navale du chantier de Lévis.

La mise à niveau des infrastructures permettra également à Chantier Davie de dégager une capacité excédentaire, qui pourrait être utilisée pour des contrats additionnels.

