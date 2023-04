Le ministre O'Regan souligne les investissements annoncés dans le budget pour créer des emplois bien rémunérés et bâtir une économie propre au Canada pour le 21e siècle





ST. CATHARINES, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., se trouve en Ontario pour souligner les investissements annoncés dans le budget de 2023 afin de lutter contre le changement climatique et de créer de nouvelles perspectives pour les entreprises canadiennes et les travailleurs d'aujourd'hui et de demain.

Le ministre se rendra au campus Welland du Niagara College. Il sera accompagné des députés Chris Bittle et Vance Badawey et du président du Niagara College, Sean Kennedy. Ensemble, ils visiteront le campus avec des étudiants et des apprentis des métiers. Le ministre soulignera les investissements annoncés dans le budget de 2023 pour les métiers spécialisés. Par la suite, en compagnie de M. Bittle et de M. Badaway, le ministre participera à une table ronde avec des membres du Service Employees International Union lors de l'assemblée de ce syndicat, puis à une discussion à la Greater Niagara Chamber of Commerce.

Le budget de 2023 assurera un salaire équitable et offrira des stages aux travailleurs qui bâtissent l'économie propre. À la suite de consultations avec les syndicats et d'autres intervenants, le budget de 2023 donne plus de précisions sur les exigences relatives aux conditions de travail dont sont assortis les crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et l'hydrogène propre. Afin d'être admissibles aux taux de crédit d'impôt les plus élevés, les entreprises doivent verser une rémunération totale qui correspond au salaire courant. En outre, au moins 10 % des heures travaillées par les gens de métier doivent être effectuées par des apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge. Le budget de 2023 propose également que le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre ne soit accordé en totalité que si ces exigences relatives aux conditions de travail sont remplies, et annonce l'intention du gouvernement de subordonner à certaines conditions de travail l'octroi du crédit d'impôt à l'investissement dans le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Ces exigences entreront en vigueur le 1er octobre 2023, à la suite de consultations supplémentaires avec les syndicats et d'autres intervenants.

En raison du coût élevé de la vie, les étudiants ont encore besoin de soutien pour être en mesure de payer leurs études et de réaliser leurs rêves. À compter du 1er avril 2023, les intérêts sur les prêts canadiens aux étudiants et les prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux en cours de remboursement, sont éliminés de façon permanente. Les nouvelles améliorations proposées dans le budget de 2023 permettront aux étudiants de bénéficier d'une aide fédérale pouvant atteindre jusqu'à 14 400 $ pour l'année scolaire à venir, soit une augmentation de 1 260 $.

En effectuant des investissements considérables pour appuyer les Canadiens et s'assurer que le Canada ne prend pas de retard en cette période de profonds bouleversements économiques mondiaux, mais aussi riche en possibilités, le budget de 2023 fait en sorte de doter le Canada d'une économie propre qui peut apporter la prospérité, des emplois pour la classe moyenne et un plus grand dynamisme dans les communautés de tout le pays.

« Nous instaurons de nouveaux crédits d'impôt pour stimuler l'industrie de l'énergie verte au Canada. Pour tirer pleinement parti de ces crédits, les entreprises doivent embaucher des travailleurs syndiqués ou verser des salaires conventionnels, et créer des programmes d'apprentissage. C'est ainsi que nous créons de bons emplois, que nous réduisons les émissions et que nous développons les énergies renouvelables. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« Le Niagara College, nos étudiants et l'industrie profitent tous des investissements dans les métiers spécialisés et l'apprentissage. De tels investissements du gouvernement fédéral intensifient les efforts que nous déployons pour former des diplômés prêts à travailler et possédant les compétences pratiques qui leur permettront de jouer un rôle important dans l'industrie de la construction, qui est en plein essor, et dans l'économie canadienne. »

- Le président du Niagara College, Sean Kennedy

