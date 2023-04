Alcatel-Lucent Enterprise lance un nouveau programme de partenariat pour son réseau mondial de 3 400 partenaires





Alcatel-Lucent Enterprise, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication, de cloud et de réseau adaptées aux secteurs de ses clients, annonce le lancement de son nouveau programme de partenariat mondial, baptisé 360 Partner Experience (360PX), qui offre un parcours de partenariat unique et adapté à chaque entreprise.

Le programme a été élaboré pour soutenir le réseau mondial de 3 400 partenaires commerciaux d'ALE et accélérer leurs compétences et leur croissance sur le portefeuille de bout en bout (E2E) de la société, qui couvre les solutions de communications, de réseau et CCaaS vendues sur site, sous forme hybride ou sur le cloud (public ou privé).

Un élément clé du programme est d'accompagner les partenaires dans la transition croissante de leur offre vers des solutions « en tant que service » (XaaS) ou par abonnement, tout en continuant à soutenir leurs dépenses d'exploitation. La société prévoit également d'attirer de nouveaux partenaires commerciaux, en particulier ceux qui ont une expertise verticale.

Le 360PX bénéficie d'une innovation importante : le nouveau cadre d'accréditation « à la carte », qui accompagne les partenaires souhaitant se spécialiser soit dans la vente, soit les services, pour l'une ou l'autre des solutions suivantes : XaaS, dépenses d'exploitation ou segments verticaux stratégiques, notamment les soins de santé, l'éducation, le gouvernement, les transports, l'énergie et les services publics. 360PX offre un niveau de flexibilité et de modularité qui permet aux partenaires de se concentrer sur leurs points forts, y compris en tirant parti de leurs compétences en vente ou en services, ou d'être des experts dans les deux domaines.

Les partenaires entrent dans un écosystème où ils travaillent en partenariat pour offrir des solutions qui répondent pleinement aux besoins changeants des clients. ALE fournit cet écosystème pour encourager les partenaires à collaborer facilement les uns avec les autres et à combiner leurs forces complémentaires.

Une plateforme unique de gestion des relations commerciales en temps réel améliore la collaboration entre ALE et chacun de ses partenaires avec une planification stratégique et une exécution efficace pour assurer un succès mutuel.

Claudio Soland, vice-président principal, Alliances et Programme de partenariat mondial, ALE :

« Notre programme 360 Partner Experience permet à nos partenaires, existants et nouveaux, de réaliser leurs activités de dépenses d'exploitation et XaaS avec Alcatel-Lucent Enterprise au sein d'un cadre unique. Ce support optimisé les aidera à prospérer, en particulier pour ceux qui passent à un modèle d'abonnement. En outre, l'écosystème collaboratif que nous promouvons bénéficiera à tous nos partenaires dans le monde entier. »

« Aujourd'hui, les clients demandent des solutions plus complètes et sophistiquées, ce qui nécessite les compétences combinées de divers experts. En apportant tout cela, l'écosystème de partenariat 360PX garantit que les utilisateurs finaux reçoivent des solutions optimales avec un service de premier plan, alors qu'ils migrent vers des plateformes de plus en plus intégrées », ajoute Rukmini Glanard, vice-président exécutif, ventes, services et marketing monde, Alcatel-Lucent Enterprise.

À propos d'Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées dont les entreprises ont besoin pour tout connecter.

Les solutions ALE de réseaux, de communications et de cloud sont conçues pour assurer le succès client à l'ère du numérique grâce à des modèles commerciaux flexibles dans le cloud, sur site et hybrides. Ces solutions sont dotées d'une sécurité intégrée et développées pour un impact environnemental limité.

Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde entier.

Basée en France et comptant sur 3 400 partenaires commerciaux aux quatre coins du globe, Alcatel-Lucent Enterprise jouit d'une portée mondiale couplée à une expertise locale.

al-enterprise.com | LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram

