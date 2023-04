À l'occasion du premier anniversaire du marché ontarien des jeux sur Internet, une nouvelle étude montre que plus de 85 pour cent des joueurs jouent sur des sites réglementés





TORONTO, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tout juste un an après le lancement du marché ouvert des jeux sur Internet de l'Ontario, de nouvelles recherches montrent le succès considérable que la province a connu en transférant les joueurs des sites non réglementés vers les sites réglementés qui respectent les normes élevées de l'Ontario en matière d'intégrité des jeux et de protection des joueurs.



Selon une enquête Ipsos réalisée en mars 2023, 85,3 pour cent des personnes interrogées qui ont joué en ligne en Ontario au cours des trois derniers mois ont joué sur des sites réglementés. Il s'agit d'un changement important par rapport aux 70 pour cent de jeux sur Internet estimés sur des sites non réglementés avant le lancement du marché.

Le gouvernement de l'Ontario a collaboré avec la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) et Jeux en ligne Ontario (iGO), sa filiale de jeux sur Internet, pour établir un marché ouvert des jeux sur Internet qui permet aux exploitants de jeux privés admissibles, inscrits auprès de la CAJO et sous contrat avec iGO, de participer au marché des jeux légaux de l'Ontario. Ce cadre, le premier du genre au Canada, a été lancé le 4 avril 2022 et a offert aux Ontariens un plus grand choix, tout en protégeant les consommateurs et en capturant une nouvelle source de revenus importante pour la province.

Aujourd'hui, 45 exploitants sont actifs en direct en Ontario, et la CAJO a approuvé plus de 5,000 jeux certifiés pour leur utilisation dans la province.

CITATIONS

« L'un des principaux objectifs de cette première année a été de faire passer les joueurs ontariens de sites non réglementés au marché réglementé, afin qu'ils bénéficient de normes élevées en matière d'intégrité des exploitants et des jeux, d'équité et de protection des joueurs, y compris de garanties en matière de jeu responsable », a déclaré Tom Mungham, registrateur et directeur général de la CAJO. « Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, nous sommes heureux de constater un changement aussi important vers les sites réglementés, et tout ce que cela représente pour les joueurs et pour la province. »

« Depuis son lancement en avril 2022, le marché ontarien des jeux en ligne a supplanté le marché non réglementé existant et a fait de l'Ontario un chef de file internationalement reconnu dans ce secteur », a déclaré Doug Downey, procureur général de l'Ontario. « Nous sommes vraiment fiers de ce modèle de jeu en ligne solide, responsable et concurrentiel. »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

À PROPOS DE LA CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) est un organisme de régulation dotée d'un conseil d'administration qui rend compte au ministère du Procureur général. L'organisme a été créé le 23 février 1998. Il s'agit d'une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

CONTACT MÉDIA

Communications CAJO

[email protected]

416 326-3202

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 10:40 et diffusé par :