/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS : Manifestation des employé.e.s du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Funérailles de la convention collective/





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Les syndicats représentant plus de 11 000 employé·e·s du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, soit l'APTS-Centre-Sud, la FIQ-SPSS et le SCFP 4628, invitent les réprésentant·e·s des médias à une grande manifestation à laquelle les membres des différentes organisations sont convié·e·s ce mardi 4 avril.

Une action symbolique aura lieu à 12 h 15 devant l'Hôpital Notre-Dame alors que se tiendront les funérailles de la convention collective échue le 31 mars dernier lors d'une procession sans précédent.

Des personnes représentantes de chacun des syndicats prendront la parole et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation des employé·e·s du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Qui : Les membres des 3 syndicats concernés

Quand : Mardi 4 avril 2023, à 12 h 15

Où : 1560, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H2L 4M1

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) est une organisation syndicale qui compte près de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. La FIQ est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

