TerraPay recueille 100 millions de dollars en financement de série B pour développer l'infrastructure mondiale des paiements





LONDRES, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, une société leader dans l'infrastructure mondiale des paiements, a clôturé avec succès son cycle de financement par actions de série B, recueillant plus de 100 millions de dollars en financement par actions et par emprunt. Le cycle de financement a été mené par la SFI et soutenu par Prime Ventures, Partech Africa, la Société de financement du développement international (DFC) des États-Unis et un consortium d'autres investisseurs.

Le financement permettra de poursuivre les plans d'expansion mondiale de TerraPay, en particulier dans les régions LATAM et MENA, de renforcer son réseau de paiement existant pour atteindre 150 pays d'ici 2024, de soutenir et d'accélérer sa croissance, et d'investir dans la commercialisation et l'adoption à plus grande échelle de méthodes de paiement alternatives pour les portefeuilles mobiles, comme Request-to-Pay, une solution interopérable de portefeuilles mobiles.

En outre, TerraPay vise également à développer son infrastructure de réglementation et de conformité, y compris les principales demandes de licence à travers le monde. Actuellement, l'infrastructure de paiement agile de TerraPay et sa plateforme de solutions offrent des services de paiement, d'acquisition et d'émission pour les entreprises et les commerçants, entre autres. La société a construit un réseau étendu de partenaires et de clients, présents dans plus de 108 pays de réception et 205 pays d'envoi, avec 62 devises de règlement.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer la réussite de notre cycle de financement de série B. Ce dernier financement témoigne de nos réalisations exceptionnelles et du dévouement indéfectible de notre équipe à fournir des solutions de paiement innovantes à nos clients dans le monde entier. Le soutien continu de nos investisseurs et de nos partenaires de prêt nous a permis de développer notre infrastructure, d'améliorer notre couverture réseau et d'accélérer les investissements dans nos opérations, le développement de produits et la technologie. Nous avons hâte de poursuivre notre précieux partenariat stratégique avec nos investisseurs et d'offrir une valeur continue à toutes nos parties prenantes, y compris nos clients, nos partenaires, nos investisseurs et nos employés. »

Le coût des transferts de fonds des migrants vers les marchés en développement reste élevé et bien supérieur à l'objectif de 3 % fixé par les objectifs de développement durable des Nations Unies. En tant que société leader dans l'infrastructure de paiement, TerraPay s'engage à favoriser l'inclusion financière et se spécialise dans la fourniture de transferts de fonds transfrontaliers et de transferts d'argent instantanés, en toute sécurité et à faible coût. Grâce à ce nouveau financement, la société est bien placée pour capitaliser sur la demande croissante pour ses solutions de transferts de fonds et de paiements et poursuivre sa mission qui consiste à rendre les paiements transfrontaliers plus accessibles, plus sûrs et plus abordables pour tous.

La SFI est l'un des principaux investisseurs de TerraPay depuis 2019. En parlant du financement de série B, William Sonneborn, directeur mondial des technologies disruptives et des fonds de la SFI, a déclaré : « Les paiements transfrontaliers à faible coût sont essentiels à l'inclusion financière et au commerce mondial. Nous sommes ravis d'annoncer la poursuite de notre soutien à TerraPay, qui assure des paiements efficaces, instantanés et sécurisés, entre particuliers, entreprises et institutions financières, tout en renforçant l'infrastructure de réglementation et de conformité. L'entreprise est en train de construire une autoroute mondiale unique pour les paiements inclusifs. »

« Depuis notre investissement initial, TerraPay n'a cessé de se renforcer et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de continuer à soutenir Ambar et son équipe dans cette voie », a déclaré Pieter Welten, associé chez Prime Ventures. « L'infrastructure de paiement mondiale de TerraPay répond à des problèmes concrets dans les marchés émergents et ses solutions de paiement innovantes offrent l'évolutivité, la flexibilité et la facilité d'utilisation dont ses partenaires ont besoin. Les paiements transfrontaliers représentent une énorme opportunité de marché mondial et nous sommes donc convaincus que la société poursuivra sa trajectoire de croissance rapide et rentable dans les années à venir. »

Cyril Collon, associé général, Partech a déclaré : « TerraPay a construit ce qui est aujourd'hui la première infrastructure mondiale de paiements permettant aux particuliers et aux entreprises dans plus de 200 pays de régler instantanément n'importe quel paiement de manière sécurisée et fiable. Avec ce nouveau cycle de financement, Partech est fière de continuer à soutenir cette équipe visionnaire exceptionnelle dirigée par Ambar et d'aider TerraPay à accélérer davantage son ambition de croissance très rentable. L'exécution de transactions en temps réel, de petite ou de grande valeur, dans le monde entier, nécessite des solutions de paiement et de retrait innovantes et inclusives avec les normes de conformité et de sécurité les plus élevées, et c'est exactement ce que TerraPay a fourni chaque jour depuis que nous avons investi. »

« La DFC se réjouit de soutenir la mission de TerraPay, qui consiste à élargir l'accès aux services financiers et l'inclusion dans le monde. Grâce à ses capacités numériques, la société permet aux utilisateurs de transmettre facilement des paiements transfrontaliers reliant des communautés situées dans des océans différents », a déclaré James Polan, vice-président du Bureau du crédit au développement de la DFC.

Le fait que TerraPay ait réussi à recueillir plus de 100 millions de dollars dans le cadre du financement de série B souligne sa position d'acteur de premier plan dans le domaine de l'infrastructure mondiale des paiements. La société a été rentable et est maintenant prête à faire passer sa plateforme de paiement au niveau supérieur, en étendant ses capacités et en fournissant des solutions de paiement transfrontalier plus transparentes aux personnes du monde entier.

À propos de TerraPay

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 27 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à une infrastructure de paiement qui couvre le monde entier, leurs partenaires deviennent des guides de la promesse d'inclusion financière mondiale.

