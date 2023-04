IQM Quantum Computers annonce une expansion mondiale dans la région Asie-Pacifique et ouvre un bureau à Singapour





IQM Quantum Computers (IQM), le leader européen de la construction d'ordinateurs quantiques, annonce aujourd'hui l'expansion de ses opérations mondiales dans la région Asie-Pacifique (APAC) avec l'ouverture d'un bureau à Singapour, son premier dans la région et hors Europe, visant à stimuler le développement des technologies quantiques.

Grâce au mélange stratégique de talents, d'excellentes capacités de recherche, de processus de transfert technologique dynamiques et de la volonté d'utiliser la technologie quantique de Singapour, IQM vise à établir des collaborations publiques et privées avec l'écosystème de l'informatique quantique pour explorer les applications et accélérer la recherche, le développement et la connaissance des technologies quantiques.

Le Dr Jan Goetz, PDG et co-fondateur d'IQM Quantum Computers, déclare : « Notre présence en Asie est conforme à notre engagement de construire des ordinateurs quantiques de pointe au service du bien-être de l'humanité, maintenant et pour l'avenir, et nous sommes persuadés que ce nouveau bureau contribuera à stimuler le développement de la communauté des technologies quantiques à Singapour et dans la région. »

« Nous profiterons également de l'incroyable vivier de talents local, nous sommes ravis que la région puisse bénéficier de nos compétences techniques et de notre expertise de renommée mondiale. Par ailleurs, notre équipe régionale jouera un rôle crucial dans le développement de notre présence internationale. Nous avons hâte de collaborer avec des acteurs importants de la chaîne de valeur alors que nous continuons à repousser les limites de l'écosystème », ajoute Goetz.

IQM, dont le siège social est situé à Espoo, en Finlande, ouvrira son cinquième bureau à Singapour. La société dispose également de bureaux à Munich, Madrid et Paris. L'ouverture du bureau de Singapour engendrera de nouveaux recrutements dans les mois à venir.

Nouvelles nominations :

Dans le cadre de cette expansion, Raghunath Koduvayur, anciennement responsable du marketing et de la communication, endossera le rôle de directeur des activités de la région Asie-Pacifique, tandis que Sylwia Barthel de Weydenthal occupera la fonction de nouvelle responsable du marketing et de la communication pour IQM.

« Notre marque a énormément progressé en termes de présence et Koduvayur a joué un rôle essentiel dans la direction de l'expansion mondiale de l'entreprise. Je me réjouis de conserver Koduvayur dans l'équipe de direction et de ses nouvelles fonctions en tant que directeur des activités de la région APAC, apportant son expertise en matière de vente et de gestion du personnel à la région. IQM bénéficiera également de la vaste expérience de leadership de Barthel de Weydenthal acquise dans des entreprises comme Coca-Cola, Heineken, Danone et, plus récemment, Meta. Je suis convaincu que cette expertise nous aidera à atteindre nos objectifs et à rester à l'avant-garde de l'industrie », déclare Goetz.

« L'ouverture de ce bureau à Singapour souligne notre engagement envers la région APAC et notre ambition de développer une entreprise internationale. Alors que nous poursuivons notre croissance, je me réjouis de tirer profit de notre vaste expertise du marché pour propulser notre entreprise et encourager des partenariats communs avec l'ensemble des parties prenantes », déclare Koduvayur dans un discours devant des représentants gouvernementaux, des universitaires et des fournisseurs de solutions encourageant l'avantage quantique au sommet Quantum.Tech APAC à Singapour aujourd'hui.

Koduvayur souligne qu'IQM est prête à jouer un rôle important et que d'autres efforts dans le cadre du programme Quantum Engineering Programme (QEP) sont nécessaires pour que Singapour saisisse les opportunités que représentent les investissements importants réalisés par le pays dans la recherche sur les technologies quantiques au cours de deux décennies et le lancement de trois plans nationaux quantiques (le National Quantum Computing Hub, la National Quantum Fabless Foundry et le National Quantum-Safe Network).

Fondée en 2018, IQM possède la seule usine privée dédiée à la fabrication de processeurs quantiques en Europe et réunit la plus grande équipe d'experts quantiques en Europe.

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM est le chef de file européen de la construction d'ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site aux centres de calcul haute performance et aux laboratoires de recherche et offre un accès complet à son matériel informatique. L'entreprise offre à ses clients industriels un avantage quantique grâce à son approche unique de co-conception spécifique à l'application. Les ordinateurs quantiques commerciaux d'IQM incluent le premier ordinateur quantique de 54 qubits de Finlande construit en collaboration avec le VTT (Centre finlandais de recherche technique) et l'accélérateur quantique HPC du consortium dirigé par IQM (Q-Exa) en Allemagne. Les processeurs IQM seront également utilisés dans le premier accélérateur quantique espagnol. IQM compte plus de 230 employés et dispose de bureaux à Paris, Madrid, Munich, Singapour et Espoo.

