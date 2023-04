PAS DE POISSON D'AVRIL POUR HGREGOIRE CETTE ANNÉE





Le poisson d'avril est considéré comme une tradition chez HGrégoire. Chaque année l ?entreprise fait croire à de belles innovations ; des souliers avant-gardistes qui promettaient une récompense à chaque utilisation, ou encore une fausse annonce d'ouverture de boutiques HGrégoire vélo !

Mais cette année, le célèbre poisson rouge fait des siennes !

En effet, HGrégoire a publié une vidéo au titre plus ou moins déroutant "Tout ça à cause de ce poisson rouge".

Cette vidéo raconte l'histoire plus ou moins vraie, des équipes marketing de HGrégoire lors de leur réunion pour définir quel sera leur canular 2023.

Humoristique et moderne, nous retenons deux choses: beaucoup d'idées et énormément d'autodérision.

Cette vidéo joue sur les tendances actuelles des médias sociaux et de l'actualité, notamment en faisant un clin d'oeil à ChatGPT.

Bref, on vous laisse regarder : https://youtu.be/nd_z2c2Ejes

La campagne a été diffusée sur tous leurs médias sociaux et a généré plus de 770 000 vues en quelques jours.

Harry Kasparian, vice-président marketing de HGrégoire explique: "Nous avons la chance d'avoir des équipes soudées qui aiment son travail, cette vidéo est le résultat de ce que nous sommes, innovants et proches de nos employés. Lorsque l'équipe m'a soumis cette idée, j'ai tout de suite aimé son originalité."

En somme, une contre-attaque marketing très efficace.

