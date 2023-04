Precisely annonce Trust '23 consacré aux dernières tendances, recherches et innovations en matière d'intégrité des données





Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce le programme du rendez-vous Trust '23 qui aura lieu les 16 et 17 mai aux États-Unis et dans la région EMEA, puis les 17 et 18 mai dans la région APAC. Cet événement virtuel devrait rassembler des milliers de professionnels des données du monde entier et portera sur les plus importants enjeux associés à l'intégrité des données ainsi que sur les stratégies d'entreprises permettant aux organisations d'obtenir de meilleurs résultats en se basant sur des données fiables.

« Precisely reste un leader d'opinion de référence en matière d'intégrité des données et continue d'offrir des connaissances et des idées précieuses aux chefs d'entreprise du monde entier, déclare Todd Henley, directeur de la gouvernance des données et de la protection de la vie privée à la Northwest Bank. Nous avons hâte de rejoindre l'extraordinaire sélection d'entreprises qui participent à Trust '23. »

Le coup d'envoi de l'événement sera donné lors d'un keynote par Josh Rogers, CEO de Precisely, qui explorera le rôle des données dans la résolution des problèmes commerciaux actuels les plus complexes. Cette intervention analysera les grandes tendances du secteur à l'origine d'une demande accrue de données précises, fiables et contextualisées en 2023 et au-delà. Elle sera suivie d'une discussion avec des intervenants du LeBow College of Business de l'université Drexel, animée par Kevin Ruane, CMO de Precisely. Ensemble, ils présenteront en exclusivité un premier aperçu des dernières recherches sur les tendances et enjeux de l'intégrité des données, sur la base des informations recueillies auprès de plus de 400 leaders de ce secteur dans le monde entier.

Quelques autres points forts du programme de Trust '23 :

Les perspectives industrielles d'IDC Research : Dan Vesset, vice-président du groupe chargé de l'analyse et de la gestion de l'information, discutera du différentiateur concurrentiel que constitue l'impact de l'intégrité des données sur la vélocité des décisions professionnelles dans le contexte compétitif actuel.

: Dan Vesset, vice-président du groupe chargé de l'analyse et de la gestion de l'information, discutera du différentiateur concurrentiel que constitue l'impact de l'intégrité des données sur la vélocité des décisions professionnelles dans le contexte compétitif actuel. Des conseils d'experts sur les rapports ESG : Mikkel Skougaard, Director of ESG Reporting and Strategy chez Verisk Maplecroft et Matthew Rusk, Head of Global Reporting Initiative (GRI) North America participeront à une table ronde sur l'importance des données fiables pour dégager une véritable valeur commerciale du reporting ESG et offriront des pistes pour répondre aux évolutions des réglementations et les attentes des consommateurs dans l'approche actuelle de la gestion des données.

: Mikkel Skougaard, Director of ESG Reporting and Strategy chez Verisk Maplecroft et Matthew Rusk, Head of Global Reporting Initiative (GRI) North America participeront à une table ronde sur l'importance des données fiables pour dégager une véritable valeur commerciale du reporting ESG et offriront des pistes pour répondre aux évolutions des réglementations et les attentes des consommateurs dans l'approche actuelle de la gestion des données. Les dernières tendances des architectures de données modernes : Atif Salam, CxO Advisor and Enterprise Technologist chez Amazon Web Services (AWS) ainsi que Sanjeev Mohan, analyste de l'industrie, et Tendü Yo?urtçu, PhD CTO de Precisely, évoqueront ces tendances et aborderont l'importance de la qualité et de l'observabilité des données, ainsi que des stratégies de gouvernance dans l'approche actuelle de la gestion des données.

Atif Salam, CxO Advisor and Enterprise Technologist chez Amazon Web Services (AWS) ainsi que Sanjeev Mohan, analyste de l'industrie, et Tendü Yo?urtçu, PhD CTO de Precisely, évoqueront ces tendances et aborderont l'importance de la qualité et de l'observabilité des données, ainsi que des stratégies de gouvernance dans l'approche actuelle de la gestion des données. Un aperçu exclusif des dernières innovations technologiques : une séance immersive mettra en lumière les solutions d'intégrité des données de pointe et la manière par laquelle elles peuvent aider les organisations à exploiter des données précises, cohérentes et contextuelles afin de prendre leurs décisions stratégiques. Les participants découvriront également comment les données fiables peuvent être exploitées davantage pour offrir une expérience client hors pair grâce à des communications client hautement personnalisées.

: une séance immersive mettra en lumière les solutions d'intégrité des données de pointe et la manière par laquelle elles peuvent aider les organisations à exploiter des données précises, cohérentes et contextuelles afin de prendre leurs décisions stratégiques. Les participants découvriront également comment les données fiables peuvent être exploitées davantage pour offrir une expérience client hors pair grâce à des communications client hautement personnalisées. Des témoignages de clients : Degroof Petercam et Northwest Bank, pour ne citer qu'eux, parleront du rôle de l'intégrité des données dans la prise de décision avisée et nécessaire aux organisations pour avancer rapidement, réduire les coûts, gérer les risques et booster la croissance.

Trust '23 comprendra également des sessions variées conçues pour aborder certaines des difficultés les plus importantes auxquelles sont actuellement confrontés les professionnels des données. Il y sera question des méthodes disponibles pour prévenir les interruptions d'activité dues à des problèmes de données, de recommandations sur l'approche stratégique des projets de transformation numérique, mais aussi de bonnes pratiques pour libérer les informations contextuelles cachées dans les données. Les intervenants aborderont également comment la récente acquisition de Transerve permettra aux utilisateurs d'accéder facilement à des statistiques analytiques géospatiales. Les participants auront même la possibilité de demander des séances de démonstration personnalisées ou des consultations individuelles avec l'équipe d'experts en intégrité des données de Precisely.

« Nous sommes incroyablement fiers de la manière dont notre sommet annuel sur l'intégrité des données suscite toujours le même niveau d'intérêt chez les chefs d'entreprise et les professionnels des données du monde entier, déclare Kevin Ruane, CMO de Precisely. Trust '23 promet d'être notre plus ambitieux événement à ce jour, avec plus d'experts du secteur et de clients invités à intervenir que jamais auparavant. Vu l'instabilité actuelle du marché, il est essentiel d'exploiter la puissance des données fiables pour prendre des décisions commerciales en toute confiance. Trust '23 vous fournira les connaissances nécessaires pour mettre les données au service de votre organisation et, au final, améliorer vos résultats. »

Inscrivez-vous à Trust '23 pour rencontrer d'autres entreprises de votre secteur et en apprendre davantage sur les dernières tendances, recherches et innovations en matière d'intégrité des données.

