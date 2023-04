WEMADE met à jour le quatrième étage de la Tower of Black Dragon en vue d'accélérer la croissance des personnages et l'agriculture dans MIR4





Le MMORPG à succès MIR4 de Wemade a mis à jour le quatrième étage de la Tower of Black Dragon le 4 avril.

Le quatrième étage de la Tower of Black Dragon est disponible pour les personnages du niveau 135 ou d'un niveau supérieur. Ces personnages peuvent pénétrer au quatrième étage une fois par jour via le Domination Server, qui ouvre trois fois par jour. Les utilisateurs peuvent gagner des tas d'EXP en combattant des chefs sur le terrain et des monstres encore plus puissants jusqu'au niveau 180.

Par ailleurs, le système Dragon Forge a été ajouté. Ce système permet aux utilisateurs d'améliorer les statistiques de l'équipement Tier 4 Legendary. L'équipement peut être forgé jusqu'au stade 7 en utilisant des ressources ainsi que "Legendary Dragon Material", "Legendary Dragon Sphere", "Legendary White Dragon Essence" et "Legendary Black Dragon Essence".

Le "Dark Assassin Zakhan", un nouvel Epic Forest Spirit, a été lancé. Les personnages avec Dark Assassin Zakhan peuvent augmenter les dégâts qu'ils font avec les sorts d'attaque. L'esprit fournit diverses compétences utiles dans les combats et aventures, comme "Echolocation", qui augmente les dégâts des attaques par coup de poing conjointement avec un maximum de HP et MP, "Guano Pill", qui augmente le pouvoir anti-démon et la stimulation de la quantité de récupération de HP avec talent, et "Vitality Extortion", qui rétablit la HP et la vitalité avec une certaine chance pour chaque attaque par coup de poing sur un ennemi.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site Internet officiel.

