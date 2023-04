Mawer figure parmi les lauréats du concours Les meilleurs petits et moyens employeurs du Canada





CALGARY, Alberta, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer figure parmi les lauréats de 2023 du concours Les meilleurs petits et moyens employeurs du Canada organisé par Canada's Top 100 Employers (Top 100). Cette distinction est remise à des entreprises du secteur privé qui comptent moins de 500 employés et qui « offrent les meilleurs milieux de travail au pays et des politiques de ressources humaines avant-gardistes ». D'après Top 100, le secteur des PME joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne car il représente plus de la moitié des emplois du secteur privé du pays.



« Nous sommes ravis et honorés d'avoir mérité cette récompense. Nous avons à coeur d'offrir la meilleure expérience qui soit à nos employés et collaborons activement avec eux pour voir ce que nous pourrions améliorer et déterminer ce que nous faisons le mieux », a déclaré Audra Campbell, cheffe des ressources humaines. « Être reconnus nous donne non seulement un bon point de comparaison avec nos pairs qui figurent parmi les meilleurs de l'industrie, mais nous donne envie d'améliorer sans cesse notre façon de faire. »

Mawer procure à ses employés un régime complet d'assurance-maladie et d'avantages sociaux, ainsi que de nombreux programmes de mieux-être en santé mentale, une allocation annuelle de formation continue de 5 000 $, un lieu de travail hybride flexible, un complément au congé parental et un généreux programme d'aide financière à la communauté dans le cadre duquel nous doublons les contributions de chacun de nos employés jusqu'à concurrence de 3 000 $, qu'elles soient faites sous forme de dons, de collectes de fonds et/ou d'heures de bénévolat à l'organisme de bienfaisance enregistré de leur choix.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

À propos des Meilleurs petits et moyens employeurs du Canada

Les Meilleurs petits et moyens employeurs du Canada, qui en est à sa 9e édition, est un concours éditorial qui récompense les petites et moyennes entreprises (PME) qui offrent les meilleurs milieux de travail au pays et des politiques de ressources humaines avant-gardistes. Les employeurs sont évalués par les rédacteurs des Meilleurs petits et moyens employeurs du Canada selon les huit mêmes critères que notre concours national : 1) lieu de travail physique; 2) climat professionnel et social; 3) régime d'assurance-maladie, rémunération et avantages sociaux; 4) vacances et autres congés; 5) communication avec les employés; 6) gestion du rendement; 7) formation et perfectionnement; et 8) engagement communautaire. Les employeurs sont comparés aux autres de leur secteur d'activité pour déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. Plus de plus amples renseignements, rendez-vous à https://www.canadastop100.com/sme/.



