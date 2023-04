Exide lance des chargeurs spécifiques pour sa gamme de batteries Li-Ion Marine & Leisure Equipment





Trois nouveaux chargeurs spécialement conçus pour la gamme de batteries Li-Ion Exide Marine & Leisure Equipment

Outils essentiels pour le chargement périodique ou saisonnier

Convient aux batteries 12V et 24V

GENNEVILLIERS, France, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Exide Technologies ( www.exidegroup.com ), un fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie, lance trois nouveaux chargeurs spécialement conçus pour la gamme de batteries Li-Ion Exide Marine & Leisure Equipment.

La gamme comprend deux chargeurs pour batteries Li-Ion 12V avec un courant de charge maximum de 20A et 30A, et un pour batteries 24V avec un courant de 27A. Il est offert aux clients pour le chargement périodique ou saisonnier de leurs batteries Li-Ion avant qu'elles soient installées sur le véhicule ou stockées pour l'hiver.

Une recharge périodique est essentielle

Les batteries Li-Ion de l'Exide Marine & Leisure Equipment sont équipées de fonctionnalités avancées qui consomment de l'énergie même lorsque la batterie n'est pas utilisée :

la fonction de chauffage intelligente , qui permet de charger même à basse température;

, qui permet de charger même à basse température; Bluetooth , qui permet de contrôler les principaux paramètres et niveaux de performance de la batterie via l'application mobile (disponible sur Gplay et AppStore), même lorsque la batterie est située dans des endroits difficiles à atteindre;

, qui permet de contrôler les principaux paramètres et niveaux de performance de la batterie via l'application mobile (disponible sur Gplay et AppStore), même lorsque la batterie est située dans des endroits difficiles à atteindre; le système de gestion des batteries (BMS), qui assure une protection contre les utilisations inappropriées et prolonge la durée de vie utile de la batterie. L'énergie consommée par ces fonctionnalités avancées doit être compensée par des recharges périodiques.

Les chargeurs de batteries Li-Ion Marine & Leisure d'Exide permettent un SoC maximum (état de charge) pour l'installation et le stockage des batteries et réinitialisent le calcul de SoC dans le BMS.

Différents types de chargeurs sont sur le marché, mais pas tous sont adaptés pour charger les produits Lithium-Ion d'Exide : Toutefois, si un chargeur inadéquat est utilisé, la protection basse tension du BMS n'est pas désactivée et les batteries ne peuvent pas être chargées. Il est donc essentiel d'appliquer un chargeur avec des spécifications correspondantes, afin d'assurer des fonctions optimales.

La gamme Li-Ion d'Exide Marine & Leisure Equipment avec des avantages significatifs

La gamme Li-Ion d'Exide comprend actuellement six batteries avec des performances et des technologies de pointe qui couvrent la plupart des applications pour la navigation et les loisirs.

Les batteries Li-Ion d'Exide Marine & Leisure Equipment offrent une gamme d'avantages

Réduction des coûts d'exploitation : Avec une durée de vie trois fois plus longue et deux fois l'énergie disponible par rapport à une batterie standard, il optimise le TCO (Coût total de possession)

: Avec une durée de vie trois fois plus longue et deux fois l'énergie disponible par rapport à une batterie standard, il optimise le TCO (Coût total de possession) Recharge plus rapide : Acceptation de charge exceptionnelle permettant une charge super-rapide à partir de n'importe quel état de charge

: Acceptation de charge exceptionnelle permettant une charge super-rapide à partir de n'importe quel état de charge Légèreté: 70 % plus léger que les batteries conventionnelles

Fonction de chauffage : Résiste à toutes les conditions climatiques, donc la gamme d'applications est considérablement élargie

: Résiste à toutes les conditions climatiques, donc la gamme d'applications est considérablement élargie Système de gestion des batteries (SGB) : Pour un fonctionnement sûr, une protection contre une utilisation inappropriée et une performance optimale

: Pour un fonctionnement sûr, une protection contre une utilisation inappropriée et une performance optimale Connectivité Bluetooth et application mobile : Communication Bluetooth intégrée dans le BMS, permettant une connexion continue entre le BMS et l'application mobile ("Exide M&L Li-Ion Monitor"). Disponible pour iOS et Android

: Communication Bluetooth intégrée dans le BMS, permettant une connexion continue entre le BMS et l'application mobile ("Exide M&L Li-Ion Monitor"). Disponible pour iOS et Android Certifié pour une utilisation et un transport sécuritaires : La gamme répond aux règles de transport mondiales les plus strictes.

En plus de la gamme Equipment Li-Ion, la série de batteries Marine & Leisure d'Exide comprend des produits spécifiques pour de nombreuses applications, telles que Equipment GEL, Equipment AGM, Equipment, Dual AGM, Dual EFB, Dual, Start AGM et Start. Les batteries Gel, AGM et EFB avancées de la gamme sont homologuées par DNV, la plus haute reconnaissance disponible pour un produit sur le marché maritime.

À propos d'Exide Technologies

Exide Technologies (www.exidegroup.com), dont le siège est situé près de Paris, en France, est un fournisseur de premier plan de solutions avancées de stockage d'énergie pour les marchés automobile et industriel. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise les technologies de batteries d'aujourd'hui et de la prochaine génération utilisées dans un large éventail d'applications, de l'automobile au tout-terrain en passant par la manutention, le stationnement, le ferroviaire et la défense. Exide Technologies sert les marchés mondiaux avec des technologies de batteries de premier ordre, un savoir-faire et des services à valeur ajoutée sous de nombreuses marques connues.

En tant que fabricant d'équipements d'origine pour les principaux constructeurs automobiles et industriels, Exide Technologies a été impliqué dans de nombreuses percées significatives en matière de stockage d'énergie qui favorisent l'innovation sur les marchés. Avec deux sites de R&D, dix usines de production et trois usines de recyclage en Europe, l'entreprise s'engage à fournir une ingénierie, une fabrication et un recyclage de haute qualité. Elle propose au monde les solutions énergétiques les plus efficaces, aidant ainsi les clients à maximiser leur productivité et leurs performances. Exide Technologies sert les marchés avec des produits et des services d'une valeur annuelle d'environ 1,5 milliard d'euros.

